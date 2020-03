F.A.Z.-Newsletter : Anruf bei Oma

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Unterdessen hat die Aufarbeitung darüber, wie sich das Virus in Europa überhaupt so stark ausbreiten konnte, längst begonnen: So ging im österreichischen Ferienort Ischgl der Ski- und Après-Ski-Betrieb auch nach den ersten positiven Tests ungebremst weiter. Viele Touristen steckten sich daraufhin nachweislich mit dem Coronavirus an – darunter hunderte Skandinavier. Stephan Löwenstein beschreibt die Chronik eines Versagens. Und Matthias Rüb schildert aus Italien eindrücklich, wohin dieses Versagen in den Provinzen Brescia und Bergamo geführt hat – nämlich zu Bestattungen im Halbstundentakt. Allzu verständlich ist bei all den schlechten Nachrichten auch, dass sich derzeit unzählige Menschen jeden Tag fragen, ob dieses Halskratzen oder jene Müdigkeit vielleicht doch ein Anzeichen für eine Infizierung sein könnte. Die Antworten meiner Kollegen Jens Giesel und Lucia Schmidt helfen Ihnen gegen die Verunsicherung.

Und sonst? Meint das zunehmend weltfremd erscheinende Internationale Olympische Komitee auch nach der Absage der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer, dass die Olympischen Spiele am 24. Juli in Tokio starten sollen. Haben in der Nacht in Arizona, Florida und Illinois die Vorwahlen der amerikanischen Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur stattgefunden – dabei hat Joe Biden einen Sieg errungen und rückt einem Sieg über seinen Konkurrenten Bernie Sanders damit immer näher.

Die Nacht in Kürze

Der Haupteigentümer des Pharmaherstellers Curevac, Dietmar Hopp, glaubt, dass Impfungen gegen das Coronavirus bereits in wenigen Monaten möglich sein werden. Der Fußball-Mäzen hofft zudem auf ein Ende der Hasstiraden gegen ihn.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eingeräumt, dass die Politik das Coronavirus anfangs nicht ernst genug genommen hat. „Ich glaube, wir alle, die wir nicht die Experten sind, haben am Anfang das Coronavirus unterschätzt.“ Mehr dazu in unserem Liveblog