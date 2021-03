F.A.Z.-Newsletter : „Unanständige“ Abgeordnete und ein „Unding“ beim Impfen

Heute beschäftigen wir uns mit der Lage kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, mit der Unionsfraktion im Bundestag, die einen weiteren Abgeordneten verliert – und mit der noch ungeklärten Frage, wie Hausärzte an den Corona-Impfstoff kommen sollen.

Auftakt ins Superwahljahr

Am Sonntag wählen die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Die Chancen, dass die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Malu Dreyer (SPD) ihr Amt behalten dürfen, stehen nicht schlecht. Im Ländle liegen die Grünen in den Umfragen vor den Konservativen mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann. Die CDU würde die Zusammenarbeit der letzten Jahre zwar gerne fortführen, doch die Grünen sind noch skeptisch. Ihre einzige realistische Alternative: Eine Ampelkoalition mit SPD und FDP, wie sie seit fünf Jahren im Mainzer Landtag regiert. In Rheinland-Pfalz liegen SPD und CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Baldauf in den Umfragen derzeit gleichauf. Am Abend wetteiferten die Spitzenkandidaten der Parteien noch einmal in einem TV--Duell um Argumente und um Wählerstimmen.