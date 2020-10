F.A.Z.-Newsletter : Zeit für neue Corona-Zahlen

Wie die Pandemie wütet

Wir kennen es noch aus dem Corona-Frühjahr. Erst haben wir auf die Verdopplungszeit geschaut, dann auf die positiv Getesteten pro Tag sowie den R-Wert und schließlich auf die Zahl der Menschen, die sich in den vergangenen sieben Tagen je Landkreis pro 100.000 Menschen angesteckt haben – die Sieben-Tage-Inzidenz. Jede Zahl hat ihre Berechtigung, jede gibt einen Hinweis auf den Verlauf der Pandemie. Auch die Zahlen der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung und natürlich die der Verstorbenen sind wichtig. Jetzt ist wieder der Zeitpunkt, sich einen anderen Wert zusätzlich anzuschauen. Dabei geht es um die Anzahl der positiv getesteten Personen in Bezug auf die Gesamtzahl der Tests. Dieser Wert hilft einzuordnen, wie hoch die zweite Welle der Pandemie derzeit wirklich ist. Schaut man nur auf die Zahl der positiv Getesteten pro Tag, scheint die Krise derzeit so schlimm zu sein, wie sie im April war. Doch die Zahl der Tests hat sich im Vergleich zum April verdreifacht. In der Woche vor Ostern wurden rund 380.000 Tests durchgeführt, rund 31.000 waren positiv, das entspricht einer Quote von 8,1 Prozent. In der Woche nach dem Tag der Deutschen Einheit wurden 1.167.000 Tests durchgeführt, rund 29.000 waren positiv. Das entspricht einer Quote von 2,48 Prozent. So erschreckend die zweite Welle also ist, und sie soll hier nicht kleingeschrieben werden, noch wütet die Pandemie nicht so heftig wie im April. Alle hier beschriebenen Zahl und Werte finden Sie grafisch aufbereitet auf unserer Sonderseite „Die Pandemie im Überblick“, die wir jeden Tag für Sie aktualisieren.