F.A.Z.-Newsletter : Zeit für den nächsten Schritt

Auch an Ostern haben sich in Deutschland mehrere tausend Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert und sind Hunderte an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mehr als 60.000 Menschen haben die Virusinfektion schon unbeschadet überstanden, doch kämpfen auf den Intensivstationen des Landes weiter unzählige Ärzte um das Leben vieler Erkrankter. Im Rest der Welt ist die Situation vielerorts weitaus dramatischer. In der notwendigen Debatte um eine Rückkehr zu „verantwortungsvoller Normalität“ in Zeiten der viele weitere Monate andauernden Pandemie sollten diese Zahlen nie zu sehr in den Hintergrund rücken.

Trotzdem ist es an der Zeit, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer den nächsten Schritt gehen – und spätestens nach ihren Beratungen am Mittwoch eine Lockerung der Corona-Maßnahmen verkünden. Dass es folgerichtig ist, den Menschen die Chance zu geben, zu beweisen, dass sie nicht nur zuhause bleiben können und es schaffen, nicht nur im Supermarkt, sondern auch im Restaurant und dem Klamottenladen Abstand zu halten, hat am Montag bereits das Expertenteam der „Nationalakademie Leopoldina“ ausführlich begründet. Im Interview mit Joachim Müller-Jung erklärt Leopoldina-Präsident Gerald Haug allerdings auch, warum der Bericht „in keiner Weise“ als Entwarnung angesichts der derzeitigen Lage zu lesen sei. Zudem begründet Jasper von Altenbockum in seiner Leitglosse, warum das „Schritt für Schritt“-Prinzip der Kanzlerin derzeit die beste Lösung ist.