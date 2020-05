F.A.Z.-Newsletter : Xi, mei Drobbe

Da hatten wir uns alle am Frühsommer gefreut, der die vergangenen Wochen über Deutschland zog – und jetzt kommen die Eisheiligen und stürzen die Temperaturen wieder auf nachts sogar frostige Werte. Wer Bauernregeln kennt, hat das natürlich erwartet. Aber wussten Sie, dass das tatsächlich existierende Wetterphänomenen der Eisheiligen eigentlich gar nicht jetzt, zwischen dem 11. und dem 15. Mai stattfindet, sondern eigentlich erst rund um den 20. Mai? Ich wusste es nicht, sondern habe es aus schon etwas älteren Ausgabe unserer Kolumne „Wie erkläre ich es meinem Kind?“ gelernt. Wenn Sie wissen wollen, warum das so ist, finden Sie die Kolumne auf FAZ.NET – zum Lesen und Hören. Wichtig zu wissen ist in jedem Fall: Ab Donnerstag soll es deutschlandweit wieder wärmer werden.

Nach diesem absolut virenfreien Einstieg steht natürlich auch das allgegenwärtige Coronavirus auf der Tagesordnung. Die EU-Gesundheitsminister beraten heute nämlich über die europäische Arzneimittelversorgung. Schon länger ist bekannt, dass die meisten in Europa eingenommenen Medikamente in Asien hergestellt werden – was zu einer prekären Situation führen kann, wenn angesichts einer Pandemie die Lieferketten quer über den Globus zusammenbrechen. Für Deutschland nimmt Gesundheitsminister Jens Spahn an der Videokonferenz teil. Zudem dürfte die Bundesregierung beschäftigen, dass immer mehr Menschen in Deutschland gegen die Einschränkungen angesichts des Coronavirus demonstrieren – und dass sich immer mehr Verschwörungstheoretiker unter die Demonstranten mischen, wie meine Kollegen Rüdiger Soldt und Helene Bubrowski berichten.

Auch wenn die Einschränkungen weiter deutlich fühlbar sind – in den immer noch viel zu leeren Innenstädten genauso wie am Arbeitsplatz – so sind inzwischen auch deutliche Zeichen des Neuanfangs zu erkennen. Heute zum Beispiel öffnen nach zwei Monaten Pause die Museen der Berliner Museumsinsel wieder. Für alle Besuche gelten Maskenpflicht und die üblichen Vorgaben für Hygiene und Abstände. Um Schlangen wartender Besucher zu vermeiden, sollen Tickets vorab online gebucht werden und dann den Einlass nur für ein bestimmtes Zeitfenster gestatten.