F.A.Z.-Newsletter : Xi feiert, Trump schäumt, Altmaier profitiert

Und in Deutschland, wo die Pandemie noch vergleichsweise glimpflich abläuft, aber immer öfter über „Hygiene-Demos“ diskutiert wird? Obwohl die Angst vor einer Infektion schwindet, ist nur eine Minderheit gegen die Einschränkungen, wie eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag dieser Zeitung ergeben hat. Umso größer ist die Angst um die Volkswirtschaft: 76 Prozent sorgen sich um die Auswirkungen, nur eine Minderheit vertraut darauf, dass staatliche Hilfsprogramme den Unternehmen ausreichend helfen können. Warum es trotzdem richtig ist, dass der Bund 20 Jahre nach der Privatisierung vor dem Wiedereinstieg bei der Lufthansa steht, erklärt Sven Astheimer in seiner Leitglosse, weist aber auch darauf hin, wie schwer der Staat aus solchen Beteiligungen wieder herauskommt: „Wer sich vor Augen führt, vor welch schwierigen Jahren die Luftfahrtbranche steht, dem dämmert, dass das Engagement des Staates bei der Lufthansa wohl kein Kurzstreckenflug werden dürfte.“

Um im Bild zu bleiben: Über Höhenflüge in der Gunst der Bevölkerung darf sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier freuen, der in der Corona-Krise auch abgesehen von der sich anbahnenden Lufthansa-Rettung an politischer Statur gewinnt. Markus Wehner hat ihn porträtiert und sagt zukünftige Debatten mit der SPD voraus: „Angesichts der milliardenschweren Hilfsprogramme wird es um die Frage gehen: Wer soll das alles bezahlen?“

Und sonst? Setzen SPD und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen in Hamburg fort. Endet die Frist zur Annahme des Umschuldungsangebots der argentinischen Regierung an Gläubiger. Sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass der CSU-Parteitag erstmals in der Geschichte der Partei nur im Internet stattfindet. Beginnt in Hamburg der Prozess gegen zwei Angeklagte wegen versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte am Rande des G20-Gipfels im Jahr 2017.

Die Nacht in Kürze:

Amerika will sich aus dem „Open Skies“-Abkommen zurückziehen. Der Vertrag erlaubt 34 Staaten Beobachtungsflüge im Luftraum der Partner. Der deutsche Außenminister appelliert an Präsident Trump, den Schritt zu überdenken.

In Peking ist der Volkskongress eröffnet worden – und hat erstmals in 30 Jahren kein Wachstumsziel ausgegeben. Zu Beratungen eingereicht wurde auch ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong.

