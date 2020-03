F.A.Z.-Newsletter : Wovor Trump sich fürchtet

In Amerika hat der „Super Tuesday“ das Feld der Präsidentschaftsbewerber gelichtet – und auch in Thüringen wird gewählt. Wie das Coronavirus für ungewöhnliche Messeerlebnisse sorgt und was sonst wichtig wird, steht im Newsletter für Deutschland.

Wer soll bei den Präsidentschaftswahlen im November für die Demokraten gegen Donald Trump antreten? Der „Super Tuesday“ hat das Feld der Kandidaten gelichtet. Joe Biden dominierte mit einer Siegesserie. Letzte Gewissheit darüber, wer die großen Staaten Texas und Kalifornien gewinnt, Joe Biden oder Bernie Sanders, wird es erst am Vormittag geben. Welche Folgen die Ergebnisse haben und welche Reaktionen sie hervorrufen, können Sie wie gewohnt aktuell auf FAZ.NET nachlesen.

Vor einem anderen Gegner hat Trump mindestens genauso viel Respekt wie vor dem demokratischen Herausforderer: einem möglichen Wirtschaftsabschwung. Bis vor Kurzem schien diese Bedrohung angesichts hervorragender Wirtschaftsdaten allenfalls theoretischer Natur. Doch seitdem sich der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus immer mehr als Bedrohung der Weltwirtschaft entpuppt, verändert sich die Szenerie. Am Dienstag hat die amerikanische Notenbank Fed deshalb überraschend den Leitzins gesenkt, um der Wirtschaft positive Impulse zu geben. Ob das im Kampf gegen Corona reicht, kommentiert unser Wirtschaftskorrespondent in Washington Winand von Petersdorff. Trump hat sein Urteil jedenfalls schon gefällt: Geht es nach dem Präsidenten, müssen noch viele Zinsschritte folgen.

Unterdessen bekommen die Unternehmen die Folgen des Kampfs gegen das Coronavirus immer stärker zu spüren. Großveranstaltungen wie Messen sind derzeit gar nicht mehr durchzuführen. Wie die F.A.Z. exklusiv erfahren hat, steht die größte Industriemesse der Welt in Hannover kurz vor einer Verschiebung. Erstmals soll der Branchentreff nicht im April, sondern später im Jahr durchgeführt werden. Die Entscheidung soll in den kommenden Tagen verkündet werden. Die Buchmesse in Leipzig wurde am Dienstag schon komplett abgesagt, der Autosalon in Genf als Online-Veranstaltung durchgeführt. Eine leicht skurrile Veranstaltung, wie unsere Kollegen berichten. Ungeteilte Messefreude gibt es derzeit nur in München, das den Zuschlag für die nächste Automesse IAA bekommen hat. Bis 2021, so die Hoffnung, wird sich das Coronavirus hoffentlich erledigt haben.

