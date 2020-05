F.A.Z.-Newsletter : Was macht die Krise aus uns?

Wie stark ist die deutsche Wirtschaft bereits geschrumpft? Nach der düsteren Steuerprognose, in der Finanzminister Scholz mit einem riesigen Einnahmeverlust von rund 100 Milliarden Euro kalkuliert, rechnet heute das Statistische Bundesamt vor, wie sehr die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft bereits im ersten Quartal des Jahres in Mitleidenschaft gezogen hat. Mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 und 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal rechnen Ökonomen. Für das zweite Quartal, in dem der Lockdown so gut wie jeden Konsum verhinderte und die Wirtschaft in großen Teilen stillstand, sieht das Szenario, das Ökonomen der Deutschen Bank diese Woche entworfen haben, deutlich düsterer aus: Sie sagen einen Einbruch des BIP um 14 Prozent voraus. Immerhin: Danach soll ein Aufschwung folgen. Doch bis dahin werden die Löcher im Haushalt erst mal größer. 156 Milliarden Euro neue Schulden hat Scholz bereits genehmigt. Anfang Juni will er ein weiteres Konjunkturprogramm vorstellen, das die Wirtschaft wieder in Schwung bringen soll. Für von der Pandemie gebeutelte Arbeitnehmer wird es voraussichtlich heute neue Hilfe geben: Der Bundesrat berät über das Corona-Hilfspakt, das der Bundestag gestern beschlossen hat und das unter anderem eine Erhöhung des Kurarbeitergeldes sowie ein um drei Monate verlängertes Arbeitslosengeld vorsieht. Auch die Europäische Gemeinschaft stellt neues Geld in Aussicht: Für Länder der Eurozone wollen die Finanzminister den Weg frei machen für zinsgünstige Kredite. 240 Milliarden Euro aus dem Eurorettungsschirm ESM stehen dann bereit, um Ländern wie Spanien und Italien wieder auf die Füße zu helfen.

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. F.A.Z.

Werden wir nach Corona andere Menschen sein? Die Pandemie hat nicht nur den Alltag vieler Menschen, sondern auch viele vermeintliche Gewissheiten ins Wanken gebracht. Was aber machen diese Erfahrungen mit uns? Mit Menschen, die sich zwischen Homeoffice und Homeschooling zerreiben? Die ohne Besuch im Pflegeheim ausharren? Deren Job bedroht ist? Meine Kollegin Leonie Feuerbach ist der Frage nachgegangen, was unseren Charakter verändern kann und hat sich auf die Spuren der Psychologie begeben, Studien gewälzt und interessante Antworten zu Tage gefördert: Die Annahme früherer Studien, dass sich Menschen jenseits der 30 kaum verändern, ist falsch. Der Einfluss der Kindheit wurde lange überschätzt. „Die Persönlichkeitsforschung weiß inzwischen, dass unser Charakter bis ins hohe Alter wandelbar bleibt – und dass dieser Wandel von einschneidenden Ereignissen verursacht wird.“ Ab 60 Jahren verändern sich Menschen sogar noch mal besonders stark – sogar neue Persönlichkeitstypen können sich ausbilden. Doch warum blieb das der Wissenschaft so lange verborgen? Und welchen Einfluss hat Corona? Antworten lesen Sie hier.