F.A.Z.-Newsletter : Wie solidarisch ist Europa?

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

„Diese Pandemie ist eine Zumutung für die Demokratie.“ Worte, die Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung am Donnerstagmorgen wählte. Kein Wunder, dass sich die Bürger fragen, ob die durch das Coronavirus ausgelösten Ausgangsbeschränkungen ein verhältnismäßiger Eingriff in ihre Grundrechte sind. Oder ob sie auf eine baldige Rückkehr in einen Alltag hoffen können, solange kein Covid-19-Impfstoff entwickelt worden ist. Deswegen startet die F.A.Z. jetzt die Aktion „Deutschland spricht“. Um gerade in dieser Lebenssituation, in der menschlicher Kontakt kaum möglich ist, geeignete Gesprächspartner zum Diskutieren zusammenzubringen. Wann, wenn nicht jetzt, ist eine bessere Zeit für kontroverse, aber sachliche Debatten, um gemeinsam die besten Wege heraus aus der Krise zu finden? Wie Sie mitmachen können, lesen Sie hier.

Mit dem Agieren auch der übrigen politischen Akteure in Deutschland in den Anfangswochen der Epidemie, auf deren harte zweite Welle im Herbst Bund und Länder so gut wie möglich vorbereitet sein wollen, beschäftigt sich Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum in seinem Leitartikel: „Nicht mehr die debattenfreudigen Unterhaltungskünstler genießen politisches Vertrauen, sondern die Tatmenschen, die Schutz bieten. Mit anderen Worten: Nicht die Grünen sind am Drücker, sondern CDU und CSU, nicht Robert Habeck, sondern Angela Merkel. Aber auch: nicht Armin Laschet, sondern Markus Söder.“

Wie hart die Corona-Krise auch die Muslime in Deutschland trifft, beschreibt David Kampmann. Der heute in der muslimischen Welt beginnende Fastenmonat Ramadan wird in diesem Jahr anders ausfallen als in den Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor. Das gemeinsame Fastenbrechen nach Sonnenuntergang fällt diesmal aus, das in vielen Gemeinden als großes Familienfest begangene gemeinsame Essen und Beten findet in diesem Jahr zu Hause im kleinen Kreis statt.

Mehr zum Thema 1/

Wer sich Sorgen in der Krise um sein sauer Erspartes macht, sollte auch heute einmal in den F.A.Z.-Podcast für Deutschland reinhören. Meine Kollegin Sandra Klüber hat sich dazu mit dem Thema Gold beschäftigt. Für viele steht das glänzende Edelmetall für Sicherheit in unsicheren Zeiten. Und auch in der Coronakrise ist die Gold-Nachfrage und der Preis stark angestiegen. Deshalb gibt es Antworten auf die bange Frage: Sollte man jetzt noch in Gold investieren?

Und sonst? Spricht Außenminister Heiko Maas per Video-Schalte mit seinen Amtskolleginnen María Aránzazu González Laya aus Spanien und Ann Linde aus Schweden. Werden im Untersuchungsausschuss „Terroranschlag Breitscheidplatz“ des Berliner Abgeordnetenhauses zwei Kripo-Beamte befragt. Endet die erste von drei einwöchigen Verhandlungsrunden per Video zwischen Großbritannien und der EU über ein Handelsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase.

Die Nacht in Kürze

Der amerikanische Kongress hat dem vierten Rettungspaket der Vereinigten Staaten gegen die Auswirkungen der Corona-Krise zugestimmt. Darin enthalten sind Hilfen für Unternehmen, Krankenhäuser und Landwirte.

Unterdessen spekuliert Trump über eigenwillige Therapieansätze. Die amerikanische Regierung glaubt, dass die Vereinigten Staaten im Frühsommer „einen Großteil dieser Corona-Epidemie“ hinter sich haben könnte.

Deutschlands Cyber-Sicherheitsbehörde BSI schlägt Alarm: In Apples vorinstallierter E-Mail-App wurden zwei schwerwiegende Sicherheitslücken gefunden.

Die meisten Artikel zum Coronavirus und unseren Corona-Newsletter lesen Sie bei uns kostenlos. Aber nicht alle Texte können wir verschenken. Bitte ziehen Sie in Betracht, unseren unabhängigen und verlässlichen Journalismus mit einem Abo zu unterstützen.