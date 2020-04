F.A.Z.-Newsletter : Wie geht Schule mit wenigen Schülern und zu wenigen Lehrern?

Mit erhöhtem Tempo gehen die Menschen in Deutschland mit Masken weitere Schritte in Richtung einer neuen Normalität. Macht der Mund-Nasenschutz uns selbstlos oder ist er schlicht sinnlos? Auch die Kultusminister stehen vor einem Rätsel.

Heute beginnt ein Stück neue Normalität in Zeiten der Pandemie. Masken gehören von nun an in Bahnen, Taxis und beim Einkaufen in allen Bundesländern zum Alltag. Wer Mund und Nase nicht bedeckt, muss in manchen Ländern mit einem Bußgeld rechnen (Wo welche Regelungen gelten, lesen Sie hier). Die Maskenpflicht ist Realität, die Debatte darum, wie sinnvoll sie ist, wird weiterhin kontrovers geführt. Das vormals skeptische Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung als „zusätzlichen Baustein“, um die Geschwindigkeit der Ausbreitung von Covid-19 zu reduzieren. Manch ein Mediziner bleibt indes skeptisch: So bezeichnet etwa Ärztepräsident Klaus Reinhardt im Gespräch mit meiner Kollegin Flo­ren­ti­ne Frit­zen die Maskenpflicht als Glaubensfrage. Was fehle, seien aus­sa­ge­kräf­ti­ge Stu­di­en. Er warnt vor einer fal­schen Si­cher­heit. „Au­ßer­dem be­wir­ken Mas­ken, dass wir in an­de­ren Men­schen vor al­lem Keim­trä­ger se­hen.“ Ein sehr interessanter Debattenbeitrag kommt von dem Sozialpsychologen Rolf van Dick. Die Maske werde uns nachhaltig mental verändern, glaubt er: „Wir werden altruistischer.“ Die Pflicht zur Maske erinnert ihn an die Gurtpflicht: „Es wird sein wie so oft, wenn wir zu unserem Glück gezwungen werden.“ Was in jedem Fall wichtig ist, ist die richtige Verwendung des Mund-Nasenschutzes. Wie das geht, sehen Sie in diesem Video. In der Bevölkerung ist die Zustimmung zur Maskenpflicht übrigens groß: Sechs von sie­ben Bun­des­bür­gern halten sie laut einer Befragung für an­ge­mes­sen. Ob die Maskenpflicht in Kombination mit den übrigen Maßnahmen trotz der ersten Lockerungen am Ende zum gewünschten Erfolg führt, nämlich das Virus weiter einzudämmen, werden die Zahlen zeigen. Zuletzt lag die Reproduktionszahl, also die Zahl der Menschen, die ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt, laut RKI bei 0,9. Das Gebot der Stunde, das Virologen und Politik weiterhin wiederholen, bleibt trotz weiterer Lockerungen dieses: Ab­stand halten.

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. F.A.Z.

Können alle elf Millionen Kinder und Jugendliche noch vor den Sommerferien in die Schulen zurückkehren? Was angesichts der teils mehr als unzureichenden Ausstattung von Schulen als ein gewagtes Unterfangen erscheint, hält der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, für möglich: Ihm schwebt ein „Schichtmodell“ vor, bei dem die Klassen geteilt werden und abwechselnd für je eine Woche in die Schule kommen. Tausende Schüler durften bereits vergangene Woche für Prüfungen oder Prüfungsvorbereitungen zurückkehren. Heute kommt in vielen Ländern der nächste Schwung, der erfahren wird, wie sich Lernen in Zeiten von Corona anfühlt. Die Bundesländer hatten an Hygieneplänen gefeilt, die unter anderem neben verschärften Putzvorgaben, zeitversetztem Unterricht und größerem Abstand zwischen den Tischen auch skurril anmutende Regeln vorsehen: markierte Wegführungen und „Einbahnstraßen“ auf den Fluren und Einlasskontrollen an Schulklos. Die Erfahrungen der Schüler damit dürfte die Kultusminister der Länder interessieren: Sie wollen heute die Weichen für einen mittelfristig halbwegs geregelten Schulbetrieb stellen. Ein großes Problem: Es fehlen Lehrer für den Unterricht vor Ort. Je nach Land sind es zwischen 25 und 30 Prozent, die entweder selbst einer Risikogruppe angehören oder in einer Familie mit einem Risikopatienten leben, wie meine Kollegin Heike Schmoll berichtet. Auch die meisten Kita-Kinder müssen weiterhin zuhause belieben. Doch auch sie leiden unter der Krise, kommentiert mein Kollege Alexander Haneke und appelliert: „Vergesst die Kleinen nicht!“