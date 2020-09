F.A.Z.-Newsletter : Wie geht Deutschland in den Corona-Herbst?

Heute gibt es in Berlin gleich zwei spannende Termine: Die Ministerpräsidenten der Länder beraten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Corona-Pandemie – anschließend gibt es eine Pressekonferenz, an der neben Merkel auch Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) teilnehmen werden. Wir werden auf FAZ.NET ohne Zeitverzug berichten. Denn es gilt die spannende Frage zu klären, mit welchem Krisenmanagement Deutschland in den Corona-Herbst gehen wird. Kommt für Feiern in privaten Räumen eine Obergrenze von 25 Teilnehmern? Wird eine Corona-Ampel kommen? Und vor allem: Wie lange würde sie in welchen Regionen noch auf grün stehen?

Zudem wird im Bundestag der Bundeshaushalt für das kommende Jahr eingebracht, natürlich mit einer Rede von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Auch das wird interessant – denn es wird einen Blick darauf ermöglichen, wie teuer der Kampf gegen die Krise wird. Und die folgende Debatte wird ein Schlaglicht darauf werfen, wie spendabel selbst der deutsche Staat plötzlich werden kann. Dazu seien aber zwei Hinweise erlaubt: Zum einen hat die Sparsamkeit vergangener Jahre die Großzügigkeit in der Gegenwart erst ermöglicht. Zum anderen gilt es stets aufmerksam zu bleiben: Es kann sein, dass es derzeit ohne Staat nicht geht, aber wirklich aus der Krise heraus kommt das Land nur mit wachem Unternehmergeist, der auch nicht abgewürgt werden darf. Ohnehin können wir in dem ganzen Schlamassel froh sein, dass die Deutschen mehr Steuerdisziplin zu haben scheinen als der amerikanische Präsident Donald Trump.