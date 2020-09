F.A.Z.-Newsletter : Widerwärtige Chats, armselige Ergebnisse, ekstatische Fans

In NRW informiert der Innenminister über rechtsextreme Polizisten, in Brüssel debattiert die EU über die Folgen des Brandes in Moria und in der Bundesliga kehren die Zuschauer zurück. Was sonst wichtig wird, steht im Newsletter für Deutschland.

Wenige Wochen ist es erst her, dass sich in Berlin ein paar mutige Polizisten auf den Treppen des Reichstagsgebäudes Reichsbürgern und sonstigen Corona-Leugnern entgegenstellten und dafür von nicht wenigen als „Helden“ gefeiert wurden. Am Mittwoch verdunkelte sich das Bild, das viele Bürgerinnen und Bürger von der Polizei in Deutschland haben jedoch. Schon wieder, muss man sagen. 29 Beamte aus Nordrhein-Westfalen sollen in einer Chatgruppe Bilder von Hitler, Reichskriegsflaggen und Hakenkreuzen geteilt haben. NRW-Innenminister Herbert Reul sprach von „widerwärtigster Hetze“ und dass von „Einzelfällen“ nicht mehr die Rede sein könne. Eine ziemlich späte Erkenntnis angesichts der schon lange für Kopfschütteln sorgenden und von Hessen ausgehenden „NSU2.0“-Affäre. An diesem Donnerstag will Reul den NRW-Landtag über den Ermittlungsstand dieser „Schande für die Polizei“ informieren. Er sollte im besten Fall auch darüber sprechen, wie rechtsextreme Einstellungen unter Polizisten früher erkannt werden könnten.

In Brüssel debattiert derweil heute das EU-Parlament über die Folgen für die mehr als 10.000 Migranten nach dem Brand im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Im Bundestag hat Innenminister Horst Seehofer gestern schon einmal erklärt, dass sich die jetzige Situation „fundamental“ von jener im Jahr 2015 unterscheide – und die EU in Sachen Asylrecht bislang nur „absolut armselige“ Ergebnisse abgeliefert habe. Ob auch er gespannt auf den neuen „Pakt zur Migration“ wartet, den die EU-Kommission vorlegen will? Allerdings erst am kommenden Mittwoch. Warum sich im „Fall Moria“ zeigt, dass man Migration nicht unterdrücken kann, sie gleichzeitig aber auch kein heiliges Gut ist, kommentiert bis dahin Jasper von Altenbockum in seinem Leitartikel.