F.A.Z.-Newsletter : Wetten, dass es so furchtbar schlecht nicht läuft?

Heute kommt dieser Newsletter das letzte Mal vom Weltwirtschaftsforum des Jahres 2020. Von der kommenden Woche an wechsele ich mich an dieser Stelle wieder mit dem bewährten Autorenteam unseres morgendlichen Newsletters ab. Zudem wird der Gruß am Morgen wieder seine gewohnte Länge – oder besser Kürze – haben. Heute aber bleibt es noch in Davos spannend: Vorgestellt und diskutiert wird unter anderen mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz der Ausblick auf die Konjunktur: Wetten, dass es so furchtbar schlecht in der Wirtschaft gar nicht läuft? Auch den letzten Tag des Forums werden wir selbstverständlich aktuell auf www.faz.net/davos begleiten.

Die neueste Folge des täglichen Podcasts der F.A.Z. kommt ebenfalls aus Davos: Tami Holderried hat mit Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger über Donald Trumps Auftritt gesprochen. Weitere Themen: Wie wichtig ist das Weltwirtschaftsforum noch? Dazu äußert sich Gesundheitsminister Jens Spahn, der hier auch das Thema Coronavirus (mit inzwischen 25 Todesopfern) im Blick hat. Außerdem im Podcast: Nimmt die Industrie den Klimaschutz wirklich ernst? Hier kann man ihn hören. In Davos hat mein Kollege Daniel Schleidt aus der Rhein-Main-Redaktion zudem mit dem früheren Bundesbankchef Ernst Welteke gesprochen. Welteke war lange Aufsichtsratschef einer angolanischen Bank des Präsidentensohns „Zenu“ dos Santos; doch der sitzt jetzt im Gefängnis. Ein spannendes Stück über den Umgang mit Geschäftskontakten in Angola, das Schleidt zusammen mit unserem Wirtschaftskorrespondenten in London, Philip Plickert, aufgeschrieben hat.

Newsletter für Deutschland - der F.A.Z. Überblick Starten Sie den Tag mit den wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Daheim hat Spahns Kollege Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die rechtsextreme Gruppe „Combat 18 Deutschland“ verboten. Das Verbot kommentiert unser Innenpolitik-Chef Jasper von Altenbockum und ordnet dabei ein, was Sicherheitsbehörden können und was nicht. Zudem fragt er sich, was sie vielleicht besser können sollten.

Und schon wieder Trump: Der hält es für aberwitzig, dass fast alle in seinem Land geborenen Kinder Anspruch auf einen amerikanischen Pass haben. Nun sollen Schwangere keine Touristenvisa mehr erhalten. In unserer Familie lagen die Dinge mit der Einreise damals zwar etwas anders, da aber mein Sohn in San Francisco auf die Welt gekommen ist, hat mich diese Meldung besonders interessiert.

Und sonst? Die Industriegewerkschaft IG Metall hält ihre Jahrespressekonferenz. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verkündet ein Urteil in einem Nachbarschaftsstreit – und klärt dabei die Frage, ob es ein Wegerecht aus Gewohnheit geben kann. Geht es mit der Fußball-Bundesliga weiter, genauer mit dem Gastspiel des 1. FC Köln bei Borussia Dortmund. Und noch eine Wette: Wetten, dass dabei alle Augen auf einen ganz bestimmten Spieler gerichtet sein werden?

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze:

Die Infektionen und Anzahl der Toten durch das Coronavirus in China sind noch einmal deutlich gestiegen. Die Weltgesundheitsorganisation hat bislang dennoch keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist angesichts der Lage in China „wachsam“, pocht aber dennoch auf Beruhigung.

Eine „Karawanen“-Gruppe aus Honduras ist an der mexikanischen Grenze gestoppt worden. Wegen einer Vereinbarung mit der Trump-Regierung versperren ihnen mexikanische Soldaten den Weg.

Heinz-Christian Strache will in Österreich mit einer neuen „Bürgerbewegung“ in die Politik zurückkehren und seiner früheren Partei FPÖ das Leben schwer machen. Doch noch lässt er seine Anhänger zappeln – und vermeidet Festlegungen.