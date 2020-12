F.A.Z.-Newsletter : Weshalb dieses Jahr alles anders ist

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Jens Spahn lenkte den Blick am Dienstag auf eine gern verdrängte Tatsache: Die Infektionszahlen von heute sind die Infektionen von vor zwei Wochen, und entsprechend lang wird die Bremsspur sein, bis der Lockdown Wirkung zeigt. Meine Kollegin Sibylle Anderl aus dem Wissenschafts-Ressort analysiert in ihrem Stück heute, ab wann die Zahl der Neuinfektionen exponentiell ist – und ob man bei Covid überhaupt von einem „exponentiellen Wachstum“ sprechen darf.

Auch in den Vereinigten Staaten, wo das Virus auch wegen des verheerenden Krisenmanagements Donald Trumps wütet wie in kaum einem anderen Land, bleibt die Lage mehr als ernst. Umso erleichterter konnte man am Dienstag zur Kenntnis nehmen, dass nach der Wahl durch die Wahlleute mittlerweile selbst die hartgesottensten Trump-Fans unter den Republikanern die Realität zur Kenntnis nehmen (müssen): Der 46. Präsident der Vereinigten Staaten wird Joe Biden heißen. In seinem Text beschreibt unser Washington-Korrespondent Majid Sattar, warum der unwürdige Zirkus um eine der denkwürdigsten Wahlen der amerikanischen Geschichte trotzdem noch nicht vorbei ist.

Und sonst: Fällt in Paris das Urteil gegen den früheren Vatikan-Botschafter Luigi Ventura, dem sexuelle Übergriffe auf mehrere Männer vorgeworfen werden. Stellt die EU-Kommission in Brüssel ihre Strategie für mehr Cybersicherheit vor. Startet der Bundestag in die letzte Sitzungswoche des Jahres. Verkündet das thüringische Landesverfassungsgericht sein Urteil über eine Klage der AfD gegen die Härtefallkommission des Landes, die Migranten, die nach einer Behördenentscheidung ausreisen sollen, eine Aufenthaltserlaubnis erteilen darf. Wird im EU-Parlament der Sacharow-Preis an die belarussische Opposition verliehen. Fällt in Paris ein Urteil im Prozess gegen mutmaßliche Helfer beim Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ im Januar 2015.

Die Nacht in Kürze

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery erwartet, dass der seit Mittwoch geltende harte Corona-Lockdown in Deutschland über den 10. Januar hinaus verlängert wird.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will das Verhältnis zur Europäischen Union verbessern. Erst vergangene Woche wurden im Gasstreit neue Sanktionen gegen die Türkei verhängt.