F.A.Z.-Newsletter : Werden die Deutschen das Geld auch ausgeben?

In der vergangenen Nacht hat die Bundesregierung ein gigantisches Konjunkturpaket verkündet. Doch durch Geldspritzen allein wird die Wirtschaft nicht heilen. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Während Sie geschlafen haben, hat die große Koalition in Berlin vielleicht auch etwas Geld für Sie vorgesehen: Sie hat ein Konjunkturpaket für 130 Milliarden Euro beschlossen. Dazu wird bis zum Jahresende unter anderem die Mehrwertsteuer gesenkt, die EEG-Umlage vom kommenden Jahr an. Und Familien bekommen einen Kinderbonus von 300 Euro je Kind. Hier finden Sie alle Beschlüsse ausführlich. Der Plan: Die Corona-geplagte Wirtschaft soll angekurbelt werden. Doch so einfach ist das in dieser Krise gar nicht.

Denn das Problem dieser Krise ist ja nicht der Mangel an Geld, sondern dass es niemand verwenden möchte – auch nicht, wenn er Geld hat oder die Preise niedrig sind: Shoppen und Restaurantbesuche machen mit Mundschutz und Abstand halt nur halb so viel Spaß. Deshalb ist es nicht so sicher, dass Kinderbonus und Mehrwertsteuer-Senkung der Konjunktur tatsächlich helfen. Die Idee ist, dass die Deutschen Ihr Geld am besten in die Fußgängerzonen und Restaurants tragen. Doch dazu haben sie nicht viel Lust. Gestern erst hat das Statistische Bundesamt bekanntgegeben, dass die Deutschen viel mehr gespart haben als zuvor – und das schon im ersten Quartal, in das nur noch ein paar Wochen von der Corona-Krise fielen. Mein Kollege Christian Siedenbiedel erklärt die Lage.

Heute Nachmittag geht es mit den Hilfen vielleicht schon weiter, wenn die Europäische Zentralbank ihre nächsten Maßnahmen vorstellt. Mehr zum Streit ums Konjunkturpaket hören Sie auch in unserem Podcast für Deutschland.

Auch an diesem Morgen allerdings sollten wir in die Vereinigten Staaten blicken, wo es zuletzt zu heftigen Ausschreitungen kam. Unser Korrespondent Majid Sattar beschreibt, wie der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden in dieser Zeit seine Wahlkampfstrategie findet. Trumps ehemaliger Verteidigungsminister, James Mattis, wendet sich mit deutlichen Worten gegen den Kurs des Präsidenten.