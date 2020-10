F.A.Z.-Newsletter : Wer ist hier uneinsichtig?

Während das Verhalten so mancher Mitbürger in der Pandemie für Wut sorgt, ist der BER endlich „Ready for Take-off“ - und startet den Regierungsflugbetrieb. Der F.A.Z. Newsletter für Deutschland.

„Wir haben einen funktionsfähigen Flughafen“: Dieser Satz hat Gewicht nach 14 Jahren Bauzeit und etlichen Jahren Verspätung, und es dürfte BER-Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup eine gewisse Genugtuung gegeben haben, ihn am Montag vor Journalisten auszusprechen. Knapp 10.000 Freiwillige hatten in den vergangenen Wochen den Flugbetrieb getestet – unter anderem mit 179.000 Gepäckstücken, die mit Altkleidern gefüllt waren. Der Test war erfolgreich, man sei „Ready for Take-off“, sagte Daldrup. Ausprobieren dürfen das nun zunächst der Bundespräsident, die Kanzlerin und ihre Minister. Sie brechen von heute an vom neuen Hauptstadtflughafen zu Dienstreisen auf. Staatsempfänge in Berlin-Tegel sind damit passé: Präsidenten und Staatsgäste werden in Schönefeld empfangen. Für den Publikumsverkehr öffnet der BER am 31. Oktober. Zu diesem Zeitpunkt wäre er unter normalen Umständen laut früheren Berechnungen bereits zu klein für den stetig wachsenden Flugverkehr gewesen – wegen der Corona-Krise wird die Auslastung jedoch nach Schätzungen des Betreibers zunächst bei nur rund 20 Prozent des im Oktober und November üblichen Niveaus liegen.

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. F.A.Z.

Trauer und Angst vor Islamismus in Frankreich

Dass die französische Gesellschaft durch den Islamismus bedroht wird, ist eine traurige Realität, die am Freitag mit der brutalen Ermordung des Lehrers Samuel Paty, der in seinem Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen zeigte, umso schärfer in den Blick geraten ist. Heute Abend nimmt die Nation und auch Frankreichs Präsident Macron Abschied von dem Pädagogen. Die Trauer wird ihm gelten, der Kindern Werte vermitteln wollte. Sie dürfte aber auch dem Zustand der Angst und der Bedrohung durch radikale Eiferer gewidmet sein, in dem sich Frankreich befindet - und aus dem es sich bisher allen Anstrengungen zum Trotz nicht zu befreien vermochte. Ob das Land es nach diesem schrecklichen Mord, der abermals auf das Konto von Islamisten geht, schafft, seine Konflikte anzugehen oder sie am Ende wieder in Erinnerungspolitik auflöst, wie mein Kollege Jürg Altwegg jüngst fragte? Der Druck auf die Regierung wächst. Premier Castex kündigte gestern in der Nationalversammlung an, stärker soziale Medien ins Visier nehmen zu wollen – man wolle „nicht mehr passiv die Entfesselung des Hasses in sozialen Netzwerken hinnehmen“. Sieben Festgenommene werden heute einem Anti-Terror-Richter vorgeführt.