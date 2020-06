F.A.Z.-Newsletter : Wer hat Angst vorm Überwachungsstaat?

Der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU) ist nicht der erste Politiker, der sich eingestehen muss: „Ich habe nicht damit gerechnet, nicht im Entferntesten, welches Ausmaß Kindesmissbrauch im Netz hat.“ Was im vergangenen Oktober mit der Festnahme eines mutmaßlichen Täters in Bergisch Gladbach begonnen hatte, zieht immer größere Kreise: Zunächst waren 70 Personen in Deutschland verdächtig, als Täter oder „Kunden“ in den Fall verwickelt zu sein, jetzt sprach das Justizministerium von 30.000 Tatverdächtigen. Ein in der Tat unfassbares Ausmaß. Die politische Debatte über mögliche Reaktionen drehte sich in den vergangenen Wochen fast ausschließlich um das Strafmaß für die Täter. Abschreckend sind strengere Strafen aber nur, wenn man fürchten muss, überführt zu werden. Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Die Masse der Täter können anscheinend nur per Zufall ermittelt werden.

Angesichts der Dimensionen des Missbrauchs von Kindern, die der Fall von Bergisch Gladbach offenbart, wird deshalb wohl auch über bessere Fahndungsmethoden zu reden sein. Die Stichworte dafür sind nur allzu bekannt: Speicherpflichten, Überwachung, Darknet, Anonymität. Vor Jahren wurden bessere Ermittlungsmethoden noch als Weg in den Überwachungsstaat abgelehnt. Und erinnert sich noch jemand an „Zensursula“? Was von dem monströsen Fall in NRW zu halten ist, kommentiert Daniel Deckers, und was aus ihm folgen muss: „von gesetzlichen Neuregelungen im Bund wie der Vorratsdatenspeicherung gar nicht zu reden“.

Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Regeln beherrschen auch an diesem Dienstag den Pandemie-Alltag. Nordrhein-Westfalen hat schon am Montag entschieden, dass die Sonderregeln für den Kreis Warendorf auslaufen, im Kreis Gütersloh aber um eine Woche verlängert werden. Mehrere andere Bundesländer wollen darüber entscheiden, wie locker es weitergehen darf. Im Schengenraum sollen die Grenzkontrollen entfallen und schrittweise der Verkehr für Drittstaaten wieder geöffnet werden.