F.A.Z.-Newsletter : Weihnachtswunder bei den Brexit-Verhandlungen?

Der ungewöhnlichste Heiligabend seit Langem ist angebrochen. Bei vielen fällt das Fest kleiner aus als sonst und Familienmitglieder sehen sich nur auf dem Bildschirm, statt sich unter dem Baum in die Arme zu schließen. Andere verzichten auf den Gang zur Kirche, weil dort die Reihen nicht voll besetzt sein dürfen. Selbst der Papst hat sein Programm der Pandemie angepasst: Die Christmette hält er wegen der in Italien verhängten nächtlichen Ausgangssperre schon um 19.30 Uhr und in deutlich kleinerem Rahmen. Was gleich bleibt, ist der Kern des Festes: Millionen Christen weltweit feiern die Geburt Jesu Christi.

Hohe Corona-Zahlen in Sachsen

In den Krankenhäusern sind derweil auch über die Feiertage Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Schwestern sowie das Reinigungskräfte im Einsatz. Stand gestern, 13 Uhr mussten 5243 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden, 2809 wurden intensiv beatmet. Auch sie können heute nicht bei ihren Familien sein. In Ostsachsen bringt die sehr hohe Zahl von Corona-Fällen die Kommunen an ihre Belastungsgrenze, wie unser Korrespondent Stefan Locke berichtet. In Zittau übersteigt die Zahl der Sterbefälle gar die Kapazitäten der Kreisstadt. „Die Infektionszahlen und Todesraten sprechen eine eindeutige Sprache und verlangen ein soziales Verhalten, das dem, was vor einem Jahr als „normal“ empfunden wurde, völlig entgegengesetzt ist: Kontaktminimierung, Mobilitätsbeschränkung, Vorsicht im Alltag“, kommentiert mein Kollege Klaus-Dieter Frankenberger. Immerhin ein Lichtblick: Wie das Paul-Ehrlich-Institut gestern bekannt gab, wurde die erste Charge Impfdosen freigegeben.