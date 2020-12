F.A.Z.-Newsletter : Weihnachten, das unnötige Risiko?

Eine neue Virus-Variante stoppt den Flugverkehr nach Großbritannien und im Prozess um den Anschlag in Halle wird ein Urteil verkündet. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Frank Zappa, der heute 80 Jahre alt geworden wäre, hat mal gesagt: „Ohne Abweichung von der Norm ist Fortschritt nicht möglich.“ Gut, so weit, die aktuelle Lage als Fortschritt zu bezeichnen, wollen wir dann in Corona-Zeiten nicht gehen, in der es an (erzwungenen) Normabweichungen wahrlich nicht mangelt. Aber immerhin, um zu Beginn dieser Weihnachtswoche das Gute im Schlechten zu suchen: Normalerweise gehen der Besinnlichkeit am Heiligabend Tage der größtmöglichen Hektik voraus. Wenigstens das könnte sich in Zeiten geschlossener Geschäfte und verwaister Einkaufsstraßen ein wenig lichten. Das religiöse Fest, an dem man sich gerne seiner familiären Bindungen vergewissert, könnte einem sogar noch bewusster werden, erst recht, da es so schwer ist, sich nahezukommen, wenn man sich körperlich nicht nahekommen darf. Zumindest in meiner Familie hat es in diesem Jahr schon ungefähr um 300 Prozent gesteigerte Abstimmungsgespräche gegeben, wie das Familienfest noch zu retten sei. Das verbindet.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schon einmal einen hoffentlich harmonischen Start in diese außergewöhnliche Weihnachtswoche!

O du kritische!

Aus epidemiologischer Sicht ist Weihnachten allerdings ein unnötiges Risiko. Das Robert-Koch-Institut meldet an diesem Morgen 16.643 Neuinfektionen. Weihnachten wird die Zahlen vermutlich wieder in die Höhe treiben, zumal die Bundesländer mehr oder weniger – manchmal offenbar eher weniger – auf die vereinbarten Kontaktbeschränkungen beharren, wie der Kollege Stefan Tomik hier für den Fall NRWs aufschreibt. Für Fachärzte wie den Darmstädter Cihan Çelik ist die Debatte um die Lockerung an Weihnachten ohnehin unverständlich: „Ich kann verstehen, woher der Wunsch nach Ausnahmen an Weihnachten kommt. Aber aus unserer Sicht im Krankenhaus kann ich sagen: Es ist gerade nicht die Zeit für Kompromisse, wenn es um die Aufrechterhaltung der Krankenversorgung geht.“ Das vollständige Interview mit der Kollegin Johanna Dürrholz lesen Sie hier. Warum uns Weihnachten im Lockdown emotional so nahegeht, hat Bertram Eisenhauer aufgeschrieben.