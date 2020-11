F.A.Z.-Newsletter : Was versteht die AfD unter parlamentarischer Demokratie?

Ein turbulenter Tag in und um den Bundestag wird an diesem Freitag noch ein Nachspiel haben. Am Mittwoch waren Gäste im Reichstagsgebäude auf einzelne Abgeordnete, unter ihnen Minister Peter Altmaier, losgegangen und hatten sie beschimpft und dabei gefilmt. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Gäste mehrerer AfD-Abgeordneter. Heute gibt es dazu eine Aktuelle Stunde, in der es wohl hauptsächlich darum gehen wird, was die AfD eigentlich unter parlamentarischer Demokratie versteht. Wie die Fraktion die Störer in den Bundestag schleuste, berichten Eckart Lohse und Markus Wehner.

Drei Tage für ein neues Parteiprogramm

Am Abend beginnt der Grünen-Parteitag, auf dem ein neues Grundsatzprogramm beschlossen werden soll. Peter Carstens und Swaantje Marten stellen den 60 Seiten langen Entwurf vor: „Es ist der Versuch, eine heterogener gewordene Partei um politische Grundpositionen zu versammeln.“ Das ist schwieriger als vor 18 Jahren geworden, so alt ist das derzeitige Parteiprogramm. Die Partei tickt nicht mehr nur rot-grün, sondern auch schwarz-grün und rot-rot-grün. Besondere Beachtung wird auch dem Ablauf geschenkt: Das neue Programm soll in einer großen, drei Tage langen Videokonferenz debattiert und beschlossen werden.