F.A.Z-Newsletter : Von Schweden lernen?

Ob das dünn besiedelte Schweden mit seiner liberalen Eindämmungsstrategie wirklich als Vorbild für die Kritiker staatlichen Zwangs taugt – dieser Frage ist Matthias Wyssuwa in seiner lesenswerten Reportage nachgegangen. Denn der Preis des schwedischen Sonderwegs scheint mit Blick auf die in Skandinavien mit Abstand höchsten Todeszahlen sehr hoch. Vielleicht wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in der heutigen Regierungsbefragung im Bundestag darauf antworten, wie sie die Risiken einer allzu forschen Lockerungspolitik einschätzt.

Wann die wegen der Angst vor Corona geschlossenen Grenzen zu Deutschlands Nachbarländern wieder offen sind, wird sich womöglich schon am heutigen Mittwoch in der Sitzung des Bundeskabinetts entscheiden. Auch wenn Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch zögert, der Druck aus den Ländern ist groß. So fordern die Ministerpräsidenten Armin Laschet und Tobias Hans (beide CDU) vehement nicht nur für Nordrhein-Westfalen und das Saarland angesichts gesunkener Infektionszahlen ein Ende der strikten Grenzkontrollen und die Rückkehr zur grenzenlosen Freiheit ihrer Bürger. Und auch in Frankreich und Spanien wächst die Sehnsucht nach einer mit Deutschland abgestimmten Öffnung der Grenzübergänge und Wiederaufnahme des Reiseverkehrs. Meine Kollegen Reinhard Bingener, Helene Bubrowski, Johannes Leithäuser, Hans-Christian Rößler und Michaela Wiegel haben den Stand der Beratungen, aber auch die Bedenken zusammengetragen.

Diskutiert über diese und andere polarisierende Fragen rund um das Thema Corona und das Leben damit, habe viele Bürger und Bürgerinnen in unserer Leseraktion „Deutschland spricht“, bei der am vergangenen Sonntag rund 2000 Teilnehmer an den virtuellen Streittisch getreten sind. Sie alle haben gezeigt: Engagiert und leidenschaftlich diskutieren geht auch mit gegenseitigem Verständnis, Zuhören und dem Austausch von Argumenten statt wüster Unterstellungen. Sehen Sie die Highlights in unserem Video.

Und sonst?

Stellt die EU-Kommission Empfehlungen für das Wiedereröffnen der Grenzen und die Tourismusbranche vor. Besucht der amerikanische Außenminister Mike Pompeo Israel. Werden in Brüssel die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über die künftigen Beziehungen fortgesetzt.

Die Nacht in Kürze:

EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni hält eine Sommer-Touristensaison in Europa für möglich. Schweiz und Österreich erwarten einen baldigen Durchbruch bei der Debatte um die Grenzöffnungen.

In der EU wurden bis zum April dieses Jahres 25 Prozent weniger Asylanträge gestellt als im Vorjahr. Dabei hat Spanien Deutschland als wichtigstes Zielland abgelöst. Ein Faktor könnte jedoch zu einem neuen Anstieg der Flüchtlingszahlen führen.

Wenige Wochen nach dem Neustart muss Volkswagen die Produktion bereits wieder drosseln: Grund ist die durch die Corona-Krise verursachte Absatzflaute. Während viele Märkte sich auf Rekordtief befinden, stabilisiert sich aber die Lage in eine wichtigen Absatzland.