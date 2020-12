F.A.Z.-Newsletter : Vom Brexit bis zum Rundfunkbeitrag: Überall Konflikte

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Söder prescht wieder einmal vor

Er hat zuletzt immer wieder Sympathien für härtere Corona-Maßnahmen bekundet, nun greift der bayerische Ministerpräsident tatsächlich durch. Bei einer Sondersitzung am Nikolaustag – mit der sich CSU-Chef Markus Söder maximaler Aufmerksamkeit sicher sein konnte – vereinbarte die bayerische Staatsregierung eine Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern und die Ausrufung des Katastrophenfalls. Thüringen geht an den Weihnachtsfeiertagen offenbar noch einen Schritt weiter als Bayern, wo es an Silvester keine Lockerungen geben soll. In Erfurt wird erwogen, die geltenden Kontaktbeschränkungen (Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten) auch an Weihnachten aufrechtzuerhalten. Weitere Bundesländer könnten schon bald ebenfalls härtere Kurse einschlagen, schreibt mein Kollege Thomas Holl in seiner Leitglosse.

Kein Ende der Koalitionskrise in Sicht

In Sachsen-Anhalt scheint die Kenia-Koalition weiterhin weit entfernt von einer Lösung im Streit über die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags. SPD und Grüne bekräftigten am Wochenende zwar, sie wollten an der Zusammenarbeit mit der CDU festhalten. Bedingung ist für sie aber, dass die CDU der Beitragserhöhung im Landtag zu- und nicht mit der AfD dagegen stimmt. Heute beraten die Landtagsfraktionen von CDU und SPD über Auswege aus der Krise. Der Streit zieht inzwischen auch bundespolitisch Kreise. So warf der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, der CDU-Spitze in einem FAZ.NET-Gastbeitrag vor, sie lasse Klarheit im Umgang mit der AfD vermissen. An dem Konflikt zeige sich, wie sich demokratische Kräfte, „die eine starke rechtsradikale AfD-Opposition ausgrenzen wollen und dabei aufeinander angewiesen sind, gegenseitig demontieren“, schreibt Jasper von Altenbockum in seinem Kommentar.

Und sonst? Hat das Bundesverkehrsministerium einen landesweiten Aktionstag zur Maskenpflicht in Bahnen und Bussen ausgerufen. Wollen die EU-Außenminister ein neues Sanktionsinstrument zur Ahndung von Menschenrechtsverletzungen beschließen. Jährt sich der Kniefall Willy Brandts vor dem Mahnmal für die Opfer des Ghetto-Aufstands in Warschau zum fünfzigsten Mal. Finden im westafrikanischen Ghana Parlaments- und Präsidentenwahlen statt.

Die Nacht in Kürze:

Joe Biden will den kalifornischen Generalstaatsanwalt Xavier Becerra zum Gesundheitsminister ernennen. Der Obamacare-Befürworter wäre der erste Latino in diesem Amt.

Der frühere New Yorker Bürgermeister und Anwalt von Donald Trump, Rudy Giuliani hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er wird im Krankenhaus behandelt.

Bei der Parlamentswahl in Rumänien liegt die sozialdemokratische PSD knapp vor der Regierungspartei von Ministerpräsident Orban. Die Wahlbeteiligung war historisch niedrig.

In Venezuela hat die Opposition die Parlamentswahl boykottiert. So gewinnt Präsident Maduro die einzige von seinen Gegnern regierte Institution zurück – und fordert internationale Anerkennung.