F.A.Z.-Newsletter : Vergebung

Heute spricht das Landgericht Hamburg ein Urteil über einen 93 Jahre alten Mann wegen Beihilfe zum Mord an 5230 Menschen. In Stuttgart muss der Daimler-Chef zittern. Alles Wichtige für den Tag finden Sie im Newsletter für Deutschland.

An diesem Donnerstag spricht das Landgericht in Hamburg sein Urteil über einen 93 Jahre alten Mann, der im Alter von 17 und 18 Jahren Wachmann im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig war. Als „Rädchen der Mordmaschinerie“ leistete er so laut Staatsanwaltschaft Beihilfe zum Mord an 5230 Menschen. Ungewöhnlich an dem Prozess ist nicht nur, dass er vor einer Jugendstrafkammer stattfindet, für die der Senior – der zur Tatzeit jugendlich war – wohl der älteste Angeklagte aller Zeiten sein dürfte. Ungewöhnlich ist auch, dass einige der 35 Überlebenden des KZ, die im Prozess als Nebenkläger auftreten, ausdrücklich den Wunsch geäußert haben, der Mann möge zwar verurteilt werden, solle aber nicht ins Gefängnis kommen. Eines der Opfer, ein Mann, der diese „Hölle des Wahnsinns“, wie der Angeklagte selbst Stutthof heute nennt, durchmachte und später nach Israel auswanderte, sagte vor Gericht, man solle ihm vergeben. Und doch sieht der ehemalige SS-Mann bei sich keine Schuld, wie mein Kollege Matthias Wyssuwa aus Hamburg berichtet. Wie viel Vergebung das Gericht für angemessen hält, dürfte also weiterhin spannend bleiben.

Keine Vergebung wird es hingegen für Daimler-Chef Ola Källenius geben – der Vorstandsvorsitzende wird sich für die Geschäftszahlen, die er an diesem Donnerstag vorlegt, voll verantworten müssen. Diese sind, wenngleich nicht ganz so schlecht wie erwartet, trotzdem ziemlich rot. In Stuttgart setzt sich deshalb langsam aber sicher eine unangenehme Wahrheit durch: Daimler wird nicht gerade wenige Mitarbeiter vor die Tür setzen müssen, um durch die Corona-Krise zu kommen. Zuletzt kolportiert wurde eine Zahl von 15.000 Stellen, die im Konzern abgebaut werden sollen. Doch meine Kollegin und langjährige Daimler-Berichterstatterin Susanne Preuß ist sich sicher, dass das bei weitem nicht ausreichen wird: „Daimler wird massenhaft Mitarbeiter verabschieden müssen“, schreibt sie in ihrem Leitartikel.

Schließlich hat der Tag auch noch eine Schokoladenseite – wenngleich auch eine, die ebenfalls vor Gericht spielt. Die Schokolade von Ritter Sport nämlich kennt man seit jeher als quadratisch. Doch ist die des schwäbischen Herstellers auch die einzige, die quadratisch sein darf? Darüber entscheidet an diesem Donnerstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Denn Konkurrent Milka – wer hätte es gedacht – zieht seit zehn Jahren gegen eine eingetragene Marke zu Felde, die Ritter Sport die alleinige Nutzung der geometrischen Form zubilligt. Als der Fall schon einmal in Karlsruhe lag, gewann Ritter Sport. Die Klage war in jedem Fall die zarteste Versuchung seitdem es Quadrate gibt – aber praktisch und gut war der jahrelange Rechtsstreit sicher nicht.