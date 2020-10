F.A.Z.-Newsletter : Brisante Corona-Runde bei Merkel

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

In den Vorinstanzen war die Klägerin erfolglos. Weil es bei der Bewertung einer Erbkrankheit als schwerwiegend aber einen Interpretationsspielraum gibt, ließ der Bayerische Verwaltungsgerichtshof eine Revision zu. Das Bundesverwaltungsgericht könnte nun den Entscheidungsspielraum bestätigen, eine Präzisierung des Begriffs „schwerwiegend“ fordern oder vom Gesetzgeber gar eine Liste mit Erbkrankheiten verlangen, bei denen eine PID erlaubt ist. Genau das, eine rechtliche Entscheidung über den Wert von Leben, sollte durch die Einsetzung der Kommissionen eigentlich vermieden werden.

Abendliche Ausgangssperre in Paris?

Zahlreiche Länder in Europa haben ihre Corona-Vorschriften wieder verschärft, Italien mit einer Sperrstunde und dringenden Empfehlungen, auch zuhause Masken zu tragen und Treffen auf wenige Personen zu begrenzen, die Tschechische Republik mit der Schließung von höheren Schulen und Universitäten und dem Verbot von Versammlungen mit mehr als sechs Personen. Neue Beschränkungen stehen auch in Frankreich bevor. Am Abend will sich Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache an die Bürgerinnen und Bürger wenden. „Alles ist vorstellbar“, nichts werde ausgeschlossen, sagte die Beigeordnete Ministerin im Innenministerium auf die Frage nach abendlichen Ausgangssperren in Paris. Doch schon jetzt ist unter den Franzosen das Vertrauen in die Regierung gering und der Unmut groß, berichtet unsere Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel.

Und sonst? Geht in München der Prozess gegen den früheren Audi-Chef Stadler weiter. Wird dem rumänischen Staatspräsidenten Klaus Iohannis der Kaiser-Otto-Preis 2020 verliehen. Legen die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute ihr gemeinsames Herbstgutachten zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Corona-Krise vor. Will die Demokratiebewegung in Thailand für Neuwahlen und gegen ein Gesetz zum Schutz der Monarchie auf die Straße gehen.

Podcast-Tipp: Im Podcast für Deutschland ergründet Kathrin Jakob mit ihren Gesprächspartnern die Hintergründe des Konflikts in Nagornyj Karabach – und die Rolle, die Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin dabei spielen.

Die Nacht in Kürze

Der Chefvirologe der Charité, Christian Drosten, spricht sich dagegen aus, Risikogruppen zu isolieren und im Rest der Gesellschaft zum Alltag zurückzukehren. Von der Politik fordert er „allgemeingültige Maßgaben“.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will von der Pandemie betroffene Unternehmen länger unterstützen als bisher geplant. Auch für Freiberufler und Soloselbstständige soll es laut einem Zeitungsbericht neue Hilfen geben.

Der Hersteller Ehrmann warnt vor dem Konsum seiner Himbeer-Joghurts. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich vereinzelt Metallteile in dem Produkt befinden.