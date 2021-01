F.A.Z.-Newsletter : Unfassbare Bilder aus Washington, Wahlkampf mit dem Virus

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Auch wenn in der Europäischen Union am Mittwoch mit dem Moderna-Impfstoff das zweite Mittel gegen das Coronavirus zugelassen worden ist, hakt es in Europa bei der Verabreichung der Impfdosen weiter an allen möglichen Enden. Immer mehr Experten wollen deswegen lieber mehr Menschen rasch impfen und dafür die zweite Dosis später verabreichen. Andere warnen vor den Gefahren dieses Vorgehens, weil es die Bildung von Mutationen fördern könnte. Welche Argumente stichhaltiger sind, können Sie hier nachlesen. Sorgen bereitet Politikern und Medizinern zudem, dass derzeit vor allem unter den Pflegekräften in Deutschland eine nicht besonders ausgeprägte Impfbereitschaft besteht und, dass sich diese Skepsis auf weitere Teile der Bevölkerung übertragen könnte. Denn: Wenn am Ende nicht genügend Menschen bereit sind, sich rasch gegen das Coronavirus impfen zu lassen, könnte sich der Kampf gegen die Pandemie ins Endlose ziehen.

Und sonst: Hat der Pole Kamil Stoch die diesjährige Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen, vor dem Deutschen Karl Geiger. Empfehle ich Ihnen außerdem das Interview mit dem Historiker Valentin Groebner. Er sagt – ausgerechnet jetzt, wo fast alle Menschen nur noch vom Reisen träumen können: „Die Vorstellung, man hätte sich Urlaub persönlich verdient, ist eigentlich absurd.“ Eine zumindest diskussionswürdige These.

Die Nacht in Kürze:

Nach den Ausschreitungen in den Vereinigten Staaten kann Donald Trump seine bevorzugten Online-Plattformen Twitter und Facebook vorübergehend nicht mehr nutzen. Bei Twitter droht ihm sogar ein permanenter Ausschluss.

Das Robert Koch-Institut hat mehr als 25.000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages sowie mehr als 1000 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.