F.A.Z.-Newsletter : Trumps konservative Mehrheit steht

Schon bevor der Leichnam der verstorbenen liberalen amerikanischen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg heute am Supreme Court in Washington aufgebahrt werden soll, verkündete der Trump-Vertraute Lindsey Graham, dass die notwendigen Stimmen der Republikaner im Senat zur Nominierung einer konservativen Nachfolgerin beisammen sind. Selbst der der frühere Präsidentschaftsbewerber Mitt Romney vergaß seine Abneigung gegen Donald Trump und kündigte an, in diesem Fall auf Parteilinie zu bleiben, wie mein Washingtoner Kollege Majid Sattar berichtet. Damit ist wahrscheinlich der Weg frei, dass die Republikaner noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November ihren lang verfolgten Traum von einer Jahrzehnte dauernden satten Mehrheit im Obersten Gericht der Vereinigten Staaten wahr werden lassen. Am Freitag oder Samstag, nach der Beisetzung und Trauerfeier für Ginsburg, will Trump seine Kandidatin für den durch Tod frei gewordenen Richterstuhl präsentieren. Es wird ein schwerer Tag für Joe Biden und die Demokraten.

Und sonst: Stellt die EU-Kommission ihr Konzept für die Reform der EU-Migrations- und Asylpolitik vor. Konstituiert sich in Montenegro das neue Parlament. Wird in New York die 75. Generaldebatte der Vereinten Nationen fortgesetzt. Stellt Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz den Bundeshaushalt 2021 vor.

Die Nacht in Kürze:

Der Berater des amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hat im Falle eines Wahlsiegs verbesserte Wirtschaftsbeziehungen zwischen Amerika und der EU versprochen.

Tesla-Chef Elon Musk hat bei einer als „Battery Day“ betitelten Veranstaltung dramatische Kostensenkungen angekündigt. Das soll ihm helfen, seine Autos für 25.000 Dollar zu verkaufen und mit Verbrennern konkurrenzfähig zu machen.