F.A.Z.-Newsletter : Trumps Exit und Merkels Wahrheit

Wenn die Kanzlerin uns trotz ermutigender Fallzahlen klug erklärt, warum der Reproduktionsfaktor unter 1 bleiben muss und der amerikanische Präsident fabuliert, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor stammen könnte, dann sind wohl fast alle Deutschen froh, wer in dieser Krise das Land regiert.

Doch auch Angela Merkel erzählt nicht alles. Nach fünf Wochen Homeschooling, Osterferien und Homeoffice stellt sich die Frage, ob die Politik die Zeit genutzt hat, um Deutschland mit intelligenten Maßnahmen auf Lockerungen vorbereitet oder weiterhin auf mittelalterliche Kontaktbeschränkungen setzt? Wann kommt die Corona-App? Wann kommen die Tests? Haben die Gesundheitsämter mittlerweile genug Personal, um einen Ausbruchsherd eingrenzen zu können? Wenn diese Fragen bis Anfang Mai nicht positiv beantwortet werden, droht die nächste stupide Verlängerung der derzeitigen Maßnahmen, kommentiert mein Kollege Andreas Ross.

Und Amerika? Kein Land leidet schwerer unter der Corona-Epidemie. In keinem Land gibt es mehr Fälle (über 600.000) und mehr Tote (über 30.000). Ebenso rasend wie sich das Virus ausgebreitet hat, steigt die Zahl der Arbeitslosen. Auch in der vergangenen Woche haben sich wieder fünf Millionen Menschen bei den Ämtern gemeldet, in vier Wochen ist die Zahl der Arbeitslosen um nunmehr 22 Millionen gestiegen. Diese Zahlen bestimmen die Politik von Präsident Donald Trump, der in diesem Herbst für eine zweite Amtszeit wiedergewählt werden will. Noch vor drei Tagen hatte er verkündet, über die Lockerungen im ganzen Land alleine entscheiden zu wollen. Doch in der Nacht schob er diese Verantwortung an die Gouverneure ab. Während Trump sein Land auf dem Wege der Besserung sieht, diagnostizierte News Yorks Gouverneur Andrew Cuomo weiterhin schwerwiegende Probleme und verlängerte die geltenden Beschränkungen bis zum 15. Mai.