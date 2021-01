F.A.Z.-Newsletter : Trumps Ende naht

In manchen Bundesländern werden weitere Corona-Maßnahmen beschlossen. Das RKI informiert über die Pandemie-Lage. Und in Amerika stimmt das Repräsentantenhaus für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Der F.A.Z.-Newsletter.

Corona ist jeden Tag – und doch ist dieser Donnerstag einer, an dem Sie vielleicht etwas genauer hingucken wollen. Das Robert-Koch-Institut gibt wieder eine Pressekonferenz zum Stand der Pandemie, und in so manchem Bundesland werden wichtige Entscheidungen gefällt. Baden-Württemberg beschließt, ob die Schulen öffnen (zuletzt klang Ministerpräsident Kretschmann eher pessimistisch). In Thüringen wird verabredet, ob im April tatsächlich eine vorgezogene Landtagswahl stattfinden soll. Und in der F.A.Z. von heute erzählt eine Pflegerin, warum sie sich – zumindest vorerst – nicht impfen lässt.

Weil nun auch die südafrikanische Variante des Coronavirus Deutschland erreicht hat, wächst die Sorge vor den Mutationen. Mit welchen Strategien wir dem Virus auf die Schliche kommen können, erklärt der Podcast für Deutschland.

Trump und das etwas frühere Ende?

In Amerika redet man jeden Tag über Donald Trump – und auch da sollte man heute wieder etwas genauer hingucken. Das Repräsentantenhaus hat in der Nacht dafür gestimmt, dass der scheidende Präsident noch seines Amtes enthoben wird – und es gibt inzwischen erste Anzeichen, dass das Ansinnen auch durch den Senat kommt. Bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus jedenfalls stimmten auch zehn republikanische Abgeordnete für die Einleitung des Verfahrens. Unser Korrespondent Majid Sattar erklärt die Lage. Die gegen den Präsidenten erhobenen Vorwürfe wiegen schwer: „Anstiftung zum Aufruhr“ lautet der Vorwurf, in der Resolution zur Eröffnung des Verfahrens hieß es, Trump sei „eine Gefahr für die nationale Sicherheit, die Demokratie und die Verfassung“.

Laschet braucht Unterstützung

Armin Laschet fehlt es im Dreikampf um den CDU-Vorsitz nicht an prominenten Fürsprechern, nur die einfachen Parteimitglieder kann der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen wohl nicht so recht überzeugen. Laschet droht sogar zu scheitern, kommentiert Daniel Deckers. Nach der indirekten Wahlempfehlung von Annegret Kramp-Karrenbauer, wirbt nun auch Volker Bouffier für Laschet. Es ist die Angst vor dem Votum der Basis, die nicht immer richtig liegt – die SPD kann ein Lied davon singen.

Und sonst: Das Statistische Bundesamt zieht Bilanz über die Wirtschaftsleistung Deutschlands im vergangenen Jahr. Im Maut-Untersuchungsausschuss sagt als letzter Zeuge Verkehrsminister Dobrindt aus. Und die Organspende-Zahlen für 2020 werden vorgestellt.

Die Nacht in Kürze:

Nachdem der Kongress für ein neues Impeachment-Verfahren gegen ihn gestimmt hat, richtet sich Donald Trump mit einer Versöhnungsbotschaft an seine Fans.

Die WHO will heute über Impf-Zertifikate für Reisende beraten. Die deutsche Tourismuswirtschaft warnt jedoch vor Privilegien für Geimpfte.

Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert, dass in diesem Jahr Abitur und Mittlerer Abschluss auch ohne Prüfung abgelegt werden können. Die Hochschulrektoren mahnen aber, mögliche Notenboni einheitlich zu gestalten.

In Indonesien haben Forscher die älteste Höhlenmalerei der Welt entdeckt: ein 45.500 Jahre altes Warzenschwein.