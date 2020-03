F.A.Z.-Newsletter : Trumps Einreise-Bann

Die Vereinigten Staaten greifen zu einer drastischen Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen: Reisende aus Europa dürfen für die nächsten 30 Tagen nicht mehr ins Land einreisen. Aber Donald Trump wäre nicht Trump, würde er nicht gleich noch einen Vorwurf über den Atlantik schicken: Die EU habe nicht dieselben Schutzmaßnahmen wie Amerika ergriffen – und sei deshalb verantwortlich für diesen Schritt.

In diesen Tagen der Coronavirus-Krise ist es aus der Mode gekommen, sich die Hand zu reichen oder nahe beieinander zu stehen. Im übertragenen Sinne allerdings scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein: Die meisten halten zusammen! Man hat den Eindruck, dass Politik, Behörden und Wirtschaft, bei aller zwischenzeitlichen Inkonsistenz, etwa bei der Frage, ob ein Fußballspiel vor Zuschauern oder in Geisteratmosphäre stattfinden soll, ernsthaft bemüht sind, die Krise pragmatisch und unaufgeregt zu meistern. Die Menschen auf der Straße sind auch alles andere als hysterisch, die meisten verhalten sich besonnen. Dass jemand wie der AfD-Sprecher Jörg Meuthen allerdings die von Unsicherheit und auch Sorge vor einem Verlauf wie in Italien geprägte Grundstimmung in der Bevölkerung für sein billiges Ressentiment gegen die Kanzlerin ausnutzt (“Es wird ein Desaster. Jetzt kommt Merkels große Wirtschaftskrise“), zeigt nur eines, wie Wirtschafts-Herausgeber Gerald Braunberger treffend schreibt: „Ein Konservativer oder ein Liberaler würde ein Verhalten, wie es Meuthen jetzt wieder an den Tag legt, sofort als das erkennen, was es ist: als Ausdruck des Fehlens von Anstand.“

Aber natürlich offenbart auch diese Krise, dass nicht alles rund läuft. Bundeskanzlerin Merkel hat mit ihrem gestrigen Auftritt vor der Bundespressekonferenz klargemacht, dass der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Chefsache sein muss. Allerdings steht der in unserem Land stets hochgehaltene Föderalismus in der Kritik: Reicht die Zuständigkeit örtlicher Gesundheitsbehörden beim Infektionsschutz, oder mangelt es an Koordinierung bei einer, wie wir seit gestern wissen, weltweiten Pandemie, die vor Ländergrenzen selbstredend nicht Stopp macht? Die Kehrtwende im Falle Eintracht Frankfurts hat das Vertrauen in die Konsistenz der Krisenpolitik nicht gerade gestärkt: Noch am Mittwochmorgen hieß es, dass Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen den FC Basel vor Publikum spielen dürfe, am Abend dann alles zurück auf Los: Die Zuschauer müssen zuhause bleiben. Was sich an der Bewertung der „infektiologischen Lage“ nun innerhalb weniger Stunden geändert haben soll, wissen die Verantwortlichen hoffentlich besser. Fakt ist: Schon zuvor war für die meisten anderen Spiele entschieden worden, dass sie in den nächsten Tagen ohne Publikum über die Bühne gehen müssen.

