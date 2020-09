F.A.Z.-Newsletter : Trump klammert, Erhard gewinnt, Springer vererbt

Die friedliche Abwählbarkeit einer Regierung macht den Kern jeder Demokratie aus. Dass sich der amerikanische Präsident Donald Trump selbst zu diesem Kern – einer friedlichen Machtübergabe im Falle seiner Abwahl – nicht mehr bekennen will, geht auch seiner Partei zu weit. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, wies Trump, ohne ihn namentlich zu nennen, in die Schranken: Der Sieger der Wahl am 3. November wird am 20. Januar in sein Amt eingeführt“, versicherte McConnell, der sich bisher mit öffentlichen Äußerungen zu seinem Präsidenten zurückhält. Das lässt hoffen. Wie Trump an der Basis ankommt, hat unser Amerikakorrespondent Majid Sattar in Phoenix, Arizona erkundet.

Heike Göbel Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik, zuständig für „Die Ordnung der Wirtschaft“. F.A.Z.

Ludwig Erhard, der Begründer der Sozialen Marktwirtschaft, war ein furchtloser Erneuerer. Gelegenheit zur Erneuerung hat nun auch die noch ihm gegründete Stiftung, die sich der „Förderung freiheitlicher Grundsätze in Politik und Wirtschaft durch staatsbürgerliche Erziehungs- und Bildungsarbeit“ verschrieben hat. Die Arbeit litt schon länger unter der Doppelrolle ihres Vorsitzenden Roland Tichy als streitbarer Herausgeber von „Tichys Einblick“. Nach einem dort veröffentlichten, als frauenfeindlich und beleidigend empfundenen Artikel gegen die SPD-Politikerin Sawsan Chebli hatte CSU-Staatssekretärin Dorothee Bär die Stiftung verlassen und damit einen Stein ins Rollen gebracht, der unter Mithilfe des Bundesbankpräsidenten und Stiftung-Mitglieds Jens Weidmann dazu führt, dass bald ein neuer Vorstand gewählt wird. Was Dorothee Bär davon hält, hat sie unserem Bayern-Korrespondent Timo Frasch erzählt.