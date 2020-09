F.A.Z.-Newsletter : Tribünenkuscheln in München, „Rosenkrieg“ in Hamburg

Abstandhalten, das können die Bayern doch eigentlich. Zumindest sportlich gesehen. Der 8:0-Auftaktsieg gegen Schalke in der Bundesliga machte jedenfalls wenig Hoffnung darauf, dass in dieser Saison etwas zu holen ist für die Konkurrenz. Der Aufreger dieses Wochenendes war dann weniger die Leistung auf dem Platz als das Verhalten der Bayern-Führung auf der Tribüne. Die saß nämlich – genau wie die Schalke-Führung – unmaskiert so eng beieinander, als sei sonst kein Platz im menschenleeren Stadion. Fans sollten eigentlich auch kommen, waren aber wegen der Infektionszahlen im deutschen Corona-Hotspot München wieder ausgesperrt worden. Die CSU ist gar nicht erfreut über ihren Vorzeigeklub: Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hat die Vereinsführung schon öffentlich gerügt, heute könnte Ministerpräsident Markus Söder bei der CSU-Vorstandssitzung nachziehen. Zu seinen bundespolitischen Ambitionen und seiner Macher-Attitüde in der Corona-Krise passt das Betragen der Bayern-Chefetage jedenfalls nicht. In seinem Kommentar wirft mein Kollege Peter Penders die Frage auf, ob es sich um eine „gezielte Provokation“ der Bayern-Führung handelt, die das Hygienekonzept der DFL eigentlich kennen sollte. „Und so gedankenlos können die Vereinsgranden, die den Klub so professionell führen, bei allem selbstverliebten ‚Mia-san-Mia-Gefühl‘ eigentlich nicht sein.“

Wenn sich einer mit gezielten Provokationen auskennt, dann ist es Donald Trump. Die Pietät währte nicht lange nach dem Tod der langjährigen Verfassungsrichterin und linksliberalen Justizikone Ruth Bader Ginsburg: Nach der Würdigung („an amazing woman who led an amazing life“) kündigte der amerikanische Präsident eine zügige Neubesetzung am Supreme Court an. Noch in dieser Woche will er einen Vorschlag unterbreiten, eine Frau soll es sein. Trumps Eile kommt nicht von ungefähr: Er könnte die konservative Mehrheit im Obersten Gericht der Vereinigten Staaten auf Jahrzehnte zementieren und sich wieder Oberwasser im Wahlkampf verschaffen, nachdem er als Krisenmanager in Corona-Zeiten alles andere als eine gute Figur macht. Unser Korrespondent Majid Sattar hat aufgeschrieben, wie die Vakanz im Supreme Court den Wahlkampf beeinflusst und ob Trump seine Richterkandidatin im Wahljahr wirklich durchpauken kann. Patrick Bahners erklärt im Feuilleton, wie Ginsburg im Kampf für Geschlechtergerechtigkeit die Rolle ihres Lebens fand.