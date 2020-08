F.A.Z. Newsletter : Thunberg-Ärger, Bushido-Prozess, Virologen-Rat

Heute vor genau zwei Jahren setzte sich Greta Thunberg zum ersten Mal mit ihrem inzwischen berühmten Schild „Skolstrejk for Klimatet“ vor den Reichstag in Stockholm. Was als Kleinstprotest begann, löste die weltweiten „Fridays for Future“-Demonstrationen und damit eine neue Jugendbewegung aus, die in diesem Jahr wie so viele Dinge jäh durch die Corona-Krise gestoppt wurde. Der Kampf gegen den Klimawandel rückte durch die Angst vor der grassierenden Pandemie in den Hintergrund – doch das Problem bleibt. Genau das beklagen Greta Thunberg, Luisa Neubauer und ihre Mitstreiter vor ihrem Treffen mit Angela Merkel an diesem Donnerstag im Kanzleramt. In einem Gastbeitrag im britischen „Guardian“ stellen sie der Politik ein verheerendes Zeugnis aus. „Der Wille zum Wandel ist nirgends in Sicht“ heißt es da. Und für Thunberg ist ihr persönliches Jubiläum kein Grund zur Freude, vielmehr klagt sie an: „Tatsächlich haben wir zwei weitere Jahre durch politische Untätigkeit verloren.“ Die Antwort Merkels lesen Sie heute auf FAZ.NET. Einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz können auch Sie leisten, indem Sie heute auf dem Weg zur Arbeit das Rad nehmen. Herausgeber Carsten Knop beschreibt, wie die Radler die deutschen Städte erobern und wo das Auto auch in Zukunft noch seinen Platz hat.

In der Corona-Krise hat sich Merkel dagegen unumstritten als gute Krisenmanagerin bewährt. Auch wenn die Infektionszahlen in diesem Spätsommer wieder steigen, einen Kollaps des Gesundheitssystems fürchtet derzeit niemand. Die Krankenhäuser haben im Umgang mit an Covid-19 Erkrankten viel gelernt. Sorgen bereiten hingegen die vielen zu leichtsinnigen Urlauber. Während sich Anfang August noch 21 Prozent der Neuinfizierten im Ausland angesteckt haben, waren es in der vergangenen Woche rund 39 Prozent, schreibt Niklas Zimmermann. Viele von ihnen kehren aus dem Kosovo, der Türkei und Kroatien zurück. Aber, egal woher Sie nach Deutschland zurück kommen, lassen Sie sich testen! Das sind wir auch den Kindern und Eltern schuldig, die Angst haben, dass die gerade geöffneten Schulen schon wieder schließen müssen. Was diese Schulen jetzt tun können und wann Maskentragen sinnvoll ist, sagt der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit im F.A.Z.-Interview.

In Berlin treffen in diesen Tagen der Rapper Bushido und vier Abou-Chaker-Brüder vor Gericht aufeinander. Einst waren sie Freunde, jetzt wird Bushido von fünf maskierten, bewaffneten Personenschützern in kugelsicheren Westen in den Verhandlungsaal begleitet. Sebastian Eder begleitet diesen in Deutschland wohl einmaligen Konflikt für die F.A.Z.: Einer der erfolgreichsten Musiker des Landes verbündet sich mit einem kriminellen Clan, profitiert von ihm und soll nach der Trennung im Streit nun massiv bedroht worden sein. Plötzlich schweigen wichtige Zeugen. Mit diesem Krimi beschäftigt sich auch die aktuelle Ausgabe des Podcasts für Deutschland.