F.A.Z.-Newsletter : Tag der Aufklärung

Nach einem toxikologischen Gutachten im Fall Nawalnyj zeigt Merkel gegenüber Russland neue Härte. Und in der Slowakei könnte heute ein Urteil wegen des Mordes am Journalisten Kociak fallen. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Die Bundesregierung hatte gestern am späten Nachmittag keine Zweifel mehr: Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalnyj ist mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Das habe eine toxikologische Untersuchung in einem Speziallabor der Bundesregierung ergeben. Angela Merkel trat am frühen Abend gar selbst für ein Statement vor die Kamera: „Alexejy Nawalnyj ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden.“ Die Regierung in Moskau forderte sie nachdrücklich auf, sich zu erklären – es sind Angaben, die mit Spannung erwartet werden, denn „argumentativ wird es für die russische Propaganda jetzt eng“, wie mein Kollege Peter Sturm in seinem Kommentar schreibt. Da es sich um eine chemische Waffe handelt, die Russland sicherlich aus eigenem Interesse nicht in unbefugten Händen sehen will, folgt der dringende Verdacht auf offizielle Stellen. Die Bundesregierung müsse nun nicht nur über weitere Schritte nachdenken, sondern diese auch vorbereiten, schreibt Sturm. Das Auswärtige Amt hat bereits den russischen Botschafter einbestellt, auch die EU sowie die Nato reagierten empört.

In der slowakischen Hauptstadt Bratislava wird derweil heute ein Urteil in einem Prozess erwartet, bei dem es nicht nur um Gerechtigkeit für zwei ermordete Menschen und ihre Angehörigen, sondern auch um Pressefreiheit geht: Angeklagt sind der Unternehmer Marian Kocner sowie zwei weitere Personen, die den Mord an dem Investigativjournalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová in Auftrag gegeben bzw. organisiert haben sollen. Das Paar war am 21. Februar 2018 in seinem Haus von einem Auftragsmörder erschossen worden, der in einem gesonderten Prozess bereits zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wollte Kocner Kuciaks Tod, weil dieser zuvor über seine zwielichtigen Geschäfte sowie seine dubiosen Verbindungen in die Politik berichtet hatte.