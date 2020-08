F.A.Z.-Newsletter : Die Katastrophe von Beirut

Der Libanon trauert um Dutzende Tote und sucht nach Ursachen für die Explosion im Hafen von Beirut. Die Polizei in Berlin bekommt neue Unterstützung. Was sonst wichtig wird, steht im Newsletter für Deutschland.

In Beirut geht am Morgen nach der schweren Explosion und Bildern von mehr als 3000 Verletzten und mindestens 70 Toten die Suche nach der Ursache für die Katastrophe weiter. Warum kam es zu der gewaltigen Detonation in der libanesischen Hauptstadt? Offiziellen Quellen zufolge könnte eine Ladung von 2750 Tonnen Ammoniumnitrat die Explosion ausgelöst haben. Das Unglück trifft den Libanon in einer Zeit, in der zusätzlich zur schweren Wirtschafts- und Finanzkrise des Landes auch harte Corona-Regeln den Alltag der Menschen erschweren. Regierungschef Hassan Diab hat den heutigen Mittwoch zum Tag landesweiter Trauer in Gedenken an die Opfer erklärt. Präsident Michel Aoun berief eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Verteidigungsrats ein. Europa und Israel haben Hilfe angekündigt.

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. F.A.Z.

Die Polizei in Deutschland steht wegen des Vorwurfs des Racial Profilings und Rechtsextremismus in den eigenen Reihen zunehmend unter Verdacht. Die „NSU 2.0“-Drohmails waren das bisher letzte Glied einer Kette von Ereignissen, die das Vertrauen in die Polizei erschüttert und die vielen mehrheitlich unbescholtenen Beamten in diesem Land in Verruf gebracht haben. Das Thema ist längst ganz oben auf der politischen Agenda angekommen. So erhält beispielsweise der Verfassungsschutz eine „Zentralstelle zur Aufklärung rechtsextremistischer Umtriebe im öffentlichen Dienst“. Und auch auf Landesebene tut sich etwas: In Berlin soll künftig ein Extremismusbeauftragter bei der Polizei möglichen verfassungsfeindlichen Umtrieben in deren Reihen entgegenwirken und anonyme Hinweise entgegennehmen. Nach Angaben des „Spiegel“ sollen zudem Verdachtsfälle nach einem fünfstufigen Ampelsystem kategorisiert werden; bei Rot und Orange droht demnach der Rauswurf. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) stellt die Pläne heute vor. In Nordrhein-Westfalen gibt es das Konzept bereits – dort wurden in allen Polizeibehörden eigene Extremismusbeauftragte ernannt. Der Anlass waren die Aktivitäten einer mutmaßlich rechten Terrorgruppe – zu der mutmaßlich auch ein verdächtiger Polizeimitarbeiter gehörte.