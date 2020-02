F.A.Z.-Newsletter : Stürmische Zeiten

Orkantief „Sabine“ fegt über Deutschland hinweg, die AfD kündigt ihren nächsten Coup in Thüringen an und die Oscars sorgen für schlaflose Nächte. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Ein Sturm zieht auf in Deutschland. Flug- und Bahnverbindungen fallen aus, Züge stecken hinter umgestürzten Bäumen fest, Sportveranstaltungen werden abgesagt, Schüler bekommen „sturmfrei“. Wenn Sie das hier lesen, sind Sie hoffentlich an einem geschützten Ort und nicht von den Auswirkungen des Orkantiefs „Sabine“ betroffen, das von Norden nach Süden zieht. Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetterwarnungen für Teile Deutschlands bis zum frühen Montagabend herausgegeben, passen Sie auf sich auf. In unserem Liveblog halten wir Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Aufgrund drohender Ausfälle in einzelnen Gebieten bei der Zustellung der Printausgabe haben wir die digitale Zeitung unter epaper.faz.net und zeitung.faz.net sowie in der App F.A.Z. Kiosk kostenlos für alle freigeschaltet.

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. F.A.Z.

Bleibt zu hoffen, dass der Sturm schneller vorüberzieht als jener, der nach dem Fiasko der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen über die Berliner Koalition hinwegfegt. Der mithilfe der AfD ins Amt gewählte Thomas Kemmerich ist zurückgetreten, der Schaden bleibt. Zwar will die SPD die ungeliebte große Koalition nun doch fortsetzen, nachdem sich die sonst über den Dingen schwebende Kanzlerin in die Landespolitik des Freistaates einmischte und als Krisenmanagerin auftrat. Doch wie die Forderungen des Koalitionsausschusses nach umgehender Neuwahl eines neuen Ministerpräsidenten und „stabilen Verhältnissen“ in Thüringen umgesetzt werden sollen, dürfte noch für einige Gesprächsrunden sorgen.

Schon der erste Schritt ist einfacher als er klingt: Der frühere Regierungschef Bodo Ramelow könnte abermals in Thüringen antreten; die Linke knüpft seine Kandidatur jedoch an die Bedingung, dass er im ersten Wahlgang eine Mehrheit bekommt. Die Thüringer CDU verweist auf die Beschlusslage der Partei, nicht mit der Linken zusammenzuarbeiten, und bietet nur eine Enthaltung im dritten Wahlgang an. Helene Bubrowski und Stefan Locke schlüsseln die komplizierte Gemengelage für Sie auf. Unterdessen haben sich Justus Bender, Livia Gerster und Friederike Haupt unter den Abgeordneten umgehört. Ihre Recherchen werfen die Frage auf, wie genau es die Thüringer CDU mit dem Beschluss der Bundespartei nahm, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten, als diese ihre Kemmerich-Finte vorbereitete. Die Höcke-Partei droht übrigens schon mit dem nächsten Coup: Ramelow zu wählen, „um ihn sicher zu verhindern“, wie Alexander Gauland sagt. Mein Kollege Claudius Seidl warnt in seinem Kommentar: Wer die AfD lediglich für „reaktionär im Wortsinn“ hält, der „hat die Modernität ihrer Strategien nicht begriffen.“

Newsletter für Deutschland - der F.A.Z. Überblick Starten Sie den Tag mit den wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Wer ob dieser düsteren politischen Aussichten kein Auge zutun konnte, konnte sich mit dem glitzernden Glamour der alljährlichen Oscar-Nacht ablenken – der allerdings auch nicht ganz unpolitisch ist und ausgerechnet während des Prozesses gegen Harvey Weinstein verstärkt auf Männerfilme setzt. Am Ende gab es einen Überraschungssieger: Als erster nicht-englischsprachiger Film gewann „Parasite“ aus Südkorea die Haupttrophäe.

Wir setzen in diesem Fall auf Frauenexpertise: Meine Kolleginnen Andrea Diener, Julia Bähr, Elena Witzeck, Maria Wiesner, Raphaela Rautenberg und Stefanie Michels haben sich trotz der Sturmwarnungen in die Redaktion durch- und sich dort die Nacht um die Ohren geschlagen, um die Schlaflosen über alle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Sollten Sie das verpasst haben, können Sie es hier nachlesen.

Und sonst? Nehmen die Abgeordneten des Europaparlaments die erste Sitzung ohne britische Kollegen auf. Beginnt der Prozess gegen zwei Duisburger, die sich im April vergangenen Jahres in Moers ein Autorennen geliefert haben sollen, bei dem eine unbeteiligte Frau getötet wurde. Werden in Berlin die Testergebnisse der Rückkehrer aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan erwartet.

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze:

China lässt eine Expertengruppe der WHO ins Land reisen – nach langen Verhandlungen. Die Opferzahlen des Coronavirus steigen weiter stark an.

Die Nato wird von einer Mehrheit der Menschen in ihren Mitgliedsstaaten geschätzt. Eine Studie zeigt aber auch: Der Wille zu gegenseitigen Verteidigung ist offenbar begrenzt.

Die italienische Opernsängerin Mirella Freni ist tot. Sie wurde 84 und stand über fünf Jahrzehnte auf der Bühne – oft mit Kindheitsfreund Luciano Pavarotti.