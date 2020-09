F.A.Z.-Newsletter : Streik in Zeiten der Pandemie

Fast ist es erfrischend, dass der heutige Dienstag trotz steigender Corona-Fallzahlen mal wieder im Zeichen eines Ereignisses stehen wird, das auch schon vor der Krise stets zum Aufreger taugte: Der öffentliche Dienst streikt. Deutschland ist eben kein Land, das in einer Krise auf Durchregieren schaltet und anscheinend schnöde, aber eben trotzdem fundamental wichtige Dinge wie Tarifverhandlungen hinten runter fallen lässt. Es lohnt durchaus, sich das einmal klarzumachen. Leider wird das wenig daran ändern, dass den meisten von Ihnen die kommenden Tage vor allem als nervig in Erinnerung bleiben werden. Am heutigen Dienstag soll es in Nordrhein-Westfalen und in Augsburg die ersten Streiks geben, bis zur kommenden Woche sollen sie auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Wo genau gestreikt wird, berichtet mein Kollege Jan Hauser. Dass die Streiks trotzdem in einer besonderen Situation stattfinden, stellt unser Politikredakteur Alexander Haneke in den Mittelpunkt. Denn in den Kommunen ist die Kassenlage durch Corona angespannt – während die Angestellten des Staates nun das allabendliche Klatschen während des Lockdowns auf ihrem Gehaltszettel sehen wollen. „Wie ein Bumerang droht der Gesellschaft der Applaus für die ‚Corona-Helden‘ um die Ohren zu fliegen“, schreibt er in seinem Leitartikel.

So lebendig die politische Auseinandersetzung in Deutschland ist, so eingefroren erscheint sie momentan auf internationaler Ebene. Da erscheint es passend, dass die mehr als 180 Redebeiträge zur heute beginnenden Vollversammlung der Vereinten Nationen wegen der Pandemie allesamt im Voraus auf Video aufgezeichnet wurden – die Positionen stehen fest, Raum für Austausch dürfte es in diesem Jahr wenig geben. Den Auftakt macht traditionell Brasilien, zur Zeit mit seinem rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Egal ob bei der Rodung des Amazonas-Regenwaldes oder seiner Ignoranz in der Corona-Politik: Er betrachtet den Multilateralismus als eine Ideologie, gegen die man sich wehren muss. Es ist ein diplomatischer Fingerzeig erster Güte, dass UN-Generalsekretär António Guterres seine Rede gestern unter das Motto „Bekräftigung unseres gemeinsamen Bekenntnisses zum Multilateralismus“ stellte.