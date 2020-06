F.A.Z.-Newsletter : Strand statt Schule

In China regiert die Angst vor der zweiten Viruswelle – und die Deutschen dürfen wieder an Europas Küsten fliegen. Unruhig ist es weiter in Amerika und um Philipp Amthor. Alles Wichtige steht im Newsletter für Deutschland.

Beginnt nun die zweite Welle der Coronavirus-Pandemie? In China regiert seit dem Wochenende jedenfalls wieder die Angst. Nach dutzenden Neuinfektionen riegelten die Behörden einen kompletten Teil der Hauptstadt Peking ab. Ob die strikte Reaktion hilft, werden die nächsten Tage zeigen. In Deutschland herrscht bei vielen Menschen dagegen ab heute wieder Urlaubsstimmung. Während die meisten Schülerinnen und Schüler nur davon träumen dürfen, wieder zwei Wochen am Stück geregelt in den Unterricht zu gehen, können sich deutsche Urlauber in einigen Teilen Europas von diesem Montag an wieder ungeniert 14 Tage und länger an den Strand legen. Nach dem Auslaufen der Reisewarnung der Bundesregierung für zunächst 27 europäische Länder starten in den nächsten Tagen schon die ersten Ferienflieger in Richtung Balearen, Portugal und Griechenland. Warten wir ab, ob in wenigen Wochen die Furcht vor einer neuen Welle zurückkehrt.

Vor einem neuerlichen steilen Anstieg der Neuinfektionen soll im Fall der Fälle dann auch die Corona-App schützen, die am Dienstag nach wochenlanger Verspätung endlich freigeschaltet werden soll. Mit ihr sollen Kontaktpersonen von Infizierten im besten Fall genau nachverfolgt werden. Ob sie dann auch wirklich Millionen Deutsche auf ihrem Smartphone installieren, ist nach den Debatten der vergangenen Wochen mehr als fraglich. Im „Podcast für Deutschland“ hat Gesundheitsminister Jens Spahn trotzdem schon mal darüber gesprochen, was sich die Bundesregierung genau von der digitalen Hilfe erhofft – auch wenn die App-Versuche in einigen Ländern bereits kläglich gescheitert sind.