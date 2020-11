F.A.Z.-Newsletter : Start in einen November der Ungewissheiten

Deutschland geht in den einmonatigen Teil-Lockdown. Was danach kommt, ist offen. In Amerika geht der Wahlkampf zu Ende, dann wird gewählt. Zumindest so viel scheint sicher. Der F.A.Z-Newsletter für Deutschland.

Hat jemand den „Nassen November“ je passender beschrieben als Erich Kästner?

„Ziehen Sie die ältesten Schuhe an,

die in Ihrem Schrank vergessen stehn!

Denn Sie sollten wirklich dann und wann

auch bei Regen durch die Straßen gehn.

Sicher werden Sie ein bisschen frieren,

und die Straßen werden trostlos sein.

Aber trotzdem: gehn Sie nur spazieren!...

Und, wenn’s irgend möglich ist, allein.“

Ganz allein müssen Sie im heute beginnenden Teil-Lockdown nicht spazieren gehen. Wir haben hier alle Regeln zusammengefasst.

Einsicht und Einsamkeit

In den kommenden Tagen stehen Entscheidungen an, die unser Leben für Monate, ja für Jahre bestimmen werden. Es ist ein Gefühl von Dingen in der Schwebe, das uns verunsichert. Auch weil wir es nur teilweise selbst in der Hand haben. Wird der Teil-Lockdown genügen, sind vier Wochen ausreichend? Was kommt danach: Lockerungen, viel niedrigere Fallzahlen, Weihnachten bei der Familie, aufatmen? An diesem Montag meldete das Robert-Koch-Institut zunächst abermals einen neuen Rekordwert: 12.097 Neuinfektionen zählte das Institut, und damit so viele wie an keinem anderen Montag zuvor.