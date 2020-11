F.A.Z.-Newsletter : Sorgen um das Weihnachtsfest und die CDU

So anstrengend die immer gleichen Weihnachtsrituale für viele in der Vergangenheit gewesen sein mögen – in diesem Jahr treibt die Menschen in Deutschland eher die Angst um, die Feiertage könnten nicht so sein wie immer. Bund und Länder versuchen, vor der gemeinsamen Schalte am Mittwoch auszuloten, welche Perspektive sie den Bürgerinnen und Bürgern für die kommenden Wochen geben können – und wie sich das Infektionsgeschehen gleichzeitig möglichst wirkungsvoll eindämmen lässt.

Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut zu Wochenbeginn 10.864 Neuinfektionen, in etwa gleich viele wie vor einer Woche Heute sollen die Chefs der Staatskanzleien und des Kanzleramts sich über das weitere Vorgehen gegen die Pandemie abstimmen. Nach dem Willen der Bundesländer sollen die Corona-Beschränkungen über den November hinaus verlängert und stellenweise sogar verschärft werden. In ihrer Beschlussvorlage ist laut übereinstimmender Berichte von strengeren Kontaktauflagen und einer erweiterten Maskenpflicht die Rede. Ausnahmen soll es demnach für die Weihnachtsfeiertage geben – damit sie „auch in diesem besonderen Jahr als Fest im Kreise von Familie und Freunden, wenn auch im kleineren Rahmen“ möglich seien, heißt es. Warum Ökonomen jetzt schon davor warnen, die finanziellen Hilfen des Bundes für die Freizeitbranche zu verlängern, erklärt meine Kollegin Julia Löhr.

Sarkozy vor Gericht

Heute Mittag beginnt in Paris der Prozess gegen den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, der wegen Bestechung angeklagt ist. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Fünften Republik, dass ein früherer Präsident sich wegen eines derartigen Vorwurfs vor Gericht verantworten muss. Sarkozy wird vorgeworfen, 2014 über seinen Rechtsbeistand versucht zu haben, von einem Generalanwalt beim Kassationsgericht, dem obersten französischen Gericht in Straf- und Zivilsachen, geheime Informationen zu erlangen. Die Vorwürfe beruhen auf abgehörten Telefongesprächen des konservativen Politikers mit seinem langjährigen Anwalt Thierry Herzog. Sarkozy, der von 2007 bis 2012 Präsident war, hat die Vorwürfe stets bestritten. Als im Oktober ein weiteres Verfahren gegen ihn eröffnet wurde, beklagte er eine „lange Serie von Ungerechtigkeiten“. Ihm werde die Unschuldsvermutung verweigert.