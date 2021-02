F.A.Z.-Newsletter : Söder spricht mit Macron

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

EU-Außenbeauftragter in Russland

Lasst Sergej Nawalnyj frei: Das dürfte die Kernbotschaft des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sein, die er heute bei seinem ersten Besuch in Moskau dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zu vermitteln sucht – verbunden mit der Frage, wie es der Kreml mit den Protesten der Opposition hält, die die Blitzverhaftung Nawalnyjs in Russland ausgelöst hat. Lawrow wiederum könnte erwidern: Wie haltet Ihr's denn nun mit Russland? Der geostrategische Riss, der sich in der Russland-Nawalnyj-Nordstream2-Frage quer durch Europa zieht und die französische Regierung unlängst zu einer ungewöhnlich deutlichen Abgrenzung von der Bundesregierung veranlasst hat, die weiter auf die Gaspipeline setzt, könnte im Kreml jedenfalls so etwas wie Heiterkeit ausgelöst haben. Die womöglich nur noch durch Videobotschaften norddeutscher Ministerpräsidentinnen über neue „Umweltstiftungen“ gesteigert wird.

Und sonst? Wählen 75 Teilnehmer eines UN-Dialogforums in Genf ein neue Übergangsregierung für Libyen. Stellt Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) in Berlin einen Schutzbrief gegen weibliche Genitalverstümmelung vor. Tagt der virtuelle erste Beratungstermin der „Fachkonferenz Teilgebiete“ des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, die erste Fachkonferenz zur Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager, in der Bürger den Zwischenbericht zu möglichen Teilgebieten diskutieren können. Spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Live-Chat mit Weltumsegler Boris Herrmann und seiner Frau Birte über Meeresforschung und Klimaschutz.

Die Nacht in Kürze:

Das Repräsentantenhaus wirft Marjorie Taylor Greene aus zwei Ausschüssen. Die Republikaner hatten sich zuvor geweigert, Greene parteiintern zu maßregeln.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesteht Fehler bei der Impfstoffbeschaffung ein. Die EU habe unterschätzt, dass das Verfahren „einer Achterbahnfahrt“ gleichen würde, sagt die Kommissionspräsidentin.

SPD und Grüne üben vor der Agrarministerkonferenz scharfe Kritik an Landwirtschaftsministerin Klöckner.

