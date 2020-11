F.A.Z.-Newsletter : So verfolgen Sie die Wahl in Amerika bei FAZ.NET

So verfolgen Sie die Wahl in Amerika bei FAZ.NET

Als wir vor vier Jahren in die amerikanische Wahlnacht starteten, schien es nur eine Frage der Zeit, wann wir unseren Lesern den Sieg von Hillary Clinton per Eilmeldung auf die Smartphones schicken konnten. Doch in der Nacht färbten die Nachrichtensender einen Staat nach dem anderen zu unserer Überraschung in der Farbe der Republikaner ein, und um 8:06 Uhr am Morgen des 9. November 2016 schickten wir diese Eilmeldung raus: „Uneinholbarer Vorsprung: Donald Trump wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten“.

Am Vorabend des Wahltags erschüttern uns die Nachrichten aus Wien. Bei einem Terrorangriff in der Innenstadt in der Nähe der Synagoge hat es Tote und Verletzte gegeben. Unser Korrespondent Stephan Löwenstein beschreibt seine ersten Eindrücke vom Geschehen. Am Morgen danach sind die Ermittler überzeugt, dass mindestens ein Täter aus islamistischen Motiven handelte.

Wahlnacht bei FAZ.NET

Heute Nacht werden wieder Redakteure und Reporter der F.A.Z. im Homeoffice, in unserer Zentrale und natürlich in Amerika die Wahl für Sie begleiten. Dieses Mal sehen die Prognosen den Demokraten Joe Biden deutlich vorn. Einen Überblick der aktuellen Umfragen auch zu den Wahlen um die Sitze im Repräsentantenhaus und im Senat finden Sie hier. Auf dieser Seite werden heute Nacht dann auch die ersten Ergebnisse und Prognosen präsentiert.