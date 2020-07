F.A.Z-Newsletter : Sind Ausreisesperren eine gute Idee?

„Grenzkontrollen“ zwischen Augsburg und dem Unterallgäu? Oder gar wieder Schlagbäume zwischen einzelnen Stadtteilen in Berlin im Kampf gegen das Virus? Klingt nicht verlockend – und auch nicht realistisch. Was also würden lokale Ausreisesperren aus Corona-Hotspots bringen, noch dazu, wenn sie nicht kontrolliert werden können? Die Länder haben auf diese Fragen bisher keine zufriedenstellende Antwort gefunden. Die Kanzlerin, Corona-Hardliner Markus Söder und auch das Land NRW liebäugeln aber mit der Idee, Menschen bei einem Ausbruch am Wohnort zu lassen, um dann zu testen und möglichst alle Infektionsketten zu finden. Andere Landeschefs lehnen Ausreisesperren aber aus oben genannten Gründen ab. Besonders vehement fällt die Absage aus Sachsen aus. „Es ist die ganz große Keule im Kampf gegen die Pandemie“, über die dort diskutiert wird, schreibt Alexander Haneke in seinem Kommentar und führt aus, dass die Erfahrungen der vergangenen Monate gezeigt haben, dass die große Keule oft gar nicht nötig ist. Stattdessen funktioniert, wie im Fall Tönnies, eine ausgefeiltere Methode: nämlich die Quarantäne einzelner Wohnblocks, gezieltes Testen und schnelles Handeln der Gesundheitsämter. Das Werkzeug dafür liefert das Infektionsschutzgesetz. Eigentlich wollten Kanzleramtschef Helge Braun und die Staatskanzleichefs bereits eine Lösung in der Frage präsentieren – heute versuchen sie einen neuen Anlauf.

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. F.A.Z.

Während die Politik weiter über Maßnahmen zur Eindämmung des Virus diskutiert, darf an dem Ort, der Deutschland den bisher größten Massenausbruch beschert hat, wieder produziert werden. In Rheda-Wiedenbrück wird beim Fleischproduzenten Tönnies von heute an wieder geschlachtet. Bekanntermaßen ist der ohnehin schon wegen der Arbeitsbedingungen in den Werken schlechte Ruf der Fleischindustrie seit dem Ausbruch vor vier Wochen nicht besser geworden. Bis zu 25.000 Schweine werden in Ostwestfalen täglich zerlegt – mit einer perfekt durchgetakteten Effizienz, bei der man sich fragt, in welchem Verhältnis Tier- und Menschenwohl zum möglichst geringen Preis wohl zueinander stehen. Wie und wann sind die Schlachthöfe in Deutschland eigentlich zu solch einer gewaltigen Maschinerie geworden, die die Massen bedient? Jessica von Blazekovic ist der Frage in einer sehr ausführlichen Recherche nachgegangen. Sie beschreibt, wie Deutschland in nur zwanzig Jahren zum drittgrößten Exporteur für Schweinefleisch und „zum unangefochtenen Primus der europäischen Schlachtindustrie aufgestiegen ist“, von dem sogar Niedriglohnländer wie Bulgarien und Rumänien ihr Fleisch importieren – und welche Rolle der Discounter Aldi dabei spielt.