F.A.Z.-Newsletter : Showdown für Scheuer

Leichtere Gespräche dürfte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) heute führen dürfen. In Rom trifft er, nach Regierungskonsultationen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Guiseppe Conte und dessen Außenminister Luigi di Maio, Papst Franziskus. Ob er mit dessen Segen im Rennen um den CDU-Vorsitz endlich an seinen Konkurrenten vorbeiziehen kann? Der laufende Wettbewerb zwischen Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz (und Markus Söder im Hintergrund) sorgt in der Union weiter für Unruhe. Doch das viel größere Problem sind die Aussichten nach der Vorsitzenden-Wahl in wenigen Wochen. Denn der neue CDU-Chef wird „mit großer Sicherheit nicht so souverän gewählt werden, dass danach klar wäre, wer Herr im Haus ist und wer CDU und CSU in die nächste Bundestagswahl führt“, kommentiert Jasper von Altenbockum.

Und sonst? Soll am letzten Prozesstag vor den hessischen Herbstferien im Lübcke-Prozess ein Sachverständiger gehört werden. Verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Tag der Deutschen Einheit 15 Verdienstorden, unter anderem an den Virologen Christian Drosten. Werden in Stockholm die Preisträger des Alternativen Nobelpreises bekanntgegeben.

Die Nacht in Kürze:

Neben Belgien und Island sind auch weitere Regionen, unter anderem in Frankreich und Großbritannien, zum Risikogebiet erklärt worden.

Mehr als zwei Jahre saß die Kölnerin Hozan Cane wegen Terrorvorwürfen in einem türkischen Gefängnis. Nun ist sie überraschend freigelassen worden.

Nach dem Chaos-TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden hat sich nun Moderator Chris Wallace zu Wort gemeldet. Er habe nicht mit einer derartigen Entgleisung der TV-Debatte gerechnet. Für das nächste TV-Duell am 15. Oktober soll es neue Regeln geben.

