F.A.Z.-Newsletter : Schwarzer Montag ändert alles

Noch am Wochenende feierte König-Fußball einen Bundesliga-Spieltag mit vollen Stadien und humorvollen Fans, noch am frühen Montag meinten Unwissende, die Ausbreitung des Coronavirus als Medienblase kleinreden zu können, doch die Realität ist eine andere: Am Schwarzen Montag stürzten die Börsen in Tokio, Frankfurt und New York weiter ab, seit Jahresbeginn dürften viele Depots rund ein Drittel weniger wert sein. Am Montag bat der Gesundheitsminister die Bevölkerung um Mithilfe beim Kampf gegen das Virus, das Robert-Koch-Institut sprach von einer ernsten Lage, die Bundeskanzlerin äußerte sich erstmals zur Epidemie, die ersten beiden Corona-Toten in Deutschland – sowie nunmehr 463 Tote in Italien – waren zu beklagen und deutsche Behörden kündigten mit Verboten für Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern erste drastische Maßnahmen an. Italien kündigte am Montagabend an, die Sperrmaßnahmen auf das ganze Land auszuweiten. Damit sie in der Flut der Nachrichten den Überblick behalten, können Sie unseren täglichen Newsletter zu allen Themen rund um die Ausbreitung und die Bekämpfung des Coronavirus hier bestellen.

Information ist wichtig, um klug und besonnen zu reagieren. Jetzt geht es vor allem darum, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, um das deutsche Gesundheitssystem nicht zu überfordern, erläutert Joachim Müller-Jung. Was Sie mit Ihren Aktien und Fonds in der Krise tun sollten, erklärt Inken Schönauer im Podcast für Deutschland. Dort fordert der Präsidenten der Handwerkskammer-Hessen, Eberhard Flammer, Finanzhilfe auch für Mittelständler und kleine Betriebe, damit in der Coronavirus-Krise niemand entlassen werden muss.

Gefordert sind im Kampf gegen das Virus auch Deutschlands Bürgermeister. Die haben ohnehin einen schweren Stand. Eine Studie, die Mona Jaeger ausgewertet hat, belegt, dass 64 Prozent aller Bürgermeister schon einmal beleidigt, beschimpft, bedroht oder sogar tätlich angegriffen worden sind.

Und sonst? Wird heute in New York das Strafmaß für Harvey Weinstein verkündet, eine Jury hatte den früheren Hollywood-Produzenten wegen Sexualdelikten schuldig gesprochen. Gehen die Vorwahlen der amerikanischen Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur in Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington weiter. Stimmt das russische Parlament über die größte Verfassungsänderung der Geschichte des Landes ab. Die Opposition wirft Präsident Wladimir Putin vor, mit der Reform nur seine Macht festigen zu wollen. Die Nacht in Kürze: Erdogan war in Brüssel zu Gesprächen mit Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel. Die EU bewegte sich dabei auf den türkischen Präsidenten zu. Donald Trump stellt ein Hilfspaket in Aussicht, um die wirtschaftlichen Härten der Coronavirus-Krise abzumildern. Selbst hat er sich noch nicht auf das Virus testen lassen. Die australische Airline Qantas ist hart vom Rückgang der Passagierzahlen getroffen und leitet drastische Schritte ein. Alle A380-Flugzeuge bleiben bis auf Weiteres am Boden.

