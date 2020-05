F.A.Z.-Newsletter : School’s out forever?

Corona sorgt nicht nur für entkräftete Eltern und Lehrer: Die Gefahr, dass Bildungsdefizite mancher Kinder größer werden, wächst mit jedem Tag. In China spitzt sich die Hongkong-Frage am Donnerstag zu. Der F.A.Z. Newsletter für Deutschland.

No more pencils/No more books/School's out forever! Alice Cooper, nicht gerade als musikalischer Waldorfschüler bekannt, wollte eigentlich nur die letzten Minuten vorm Sommerferiengong bekrächzen, aber natürlich geriet die Hymne des selbsternannten und selbstgeschminkten Horror-Rockers zum Abgesang auf die Schulzeit schlechthin. Das war damals nur Spaß: Vor rund 50 Jahren konnte der Eltern-Schreck a.D. damit noch provozieren, 2020 ist die Liedzeile allerdings auf erschreckende Weise (fast) Wirklichkeit geworden. Die Schulen rütteln sich zwar irgendwie wieder in Richtung Regelbetrieb, aber viele genervte Eltern sehen nach Wochen der Improvisation kaum Licht am Ende des Tunnels und sehnen einen normalen Schulbetrieb nach den Sommerferien herbei, wohlwissend, dass es den flächendeckend wohl noch kaum geben wird.

Und nicht nur die Eltern sind am Ende ihrer Kräfte: Wer in diesen Tagen mit nicht weniger genervten Lehren spricht, die sich seit Wochen bei den Eltern ihrer Schüler durchtelefonieren, aber nur selten jemanden an die Strippe bekommen, der sich auch für das interessiert, was der Lehrer zu sagen hat, ahnt, wie wichtig die tägliche Anwesenheit im Klassenraum gerade für diese Kinder sein muss. Die Kollegin Heike Schmoll macht in ihrem Beitrag auf einen Aspekt aufmerksam, der in der öffentlichen Debatte oftmals unterbelichtet ist: das Bildungsdefizit gerade der ohnehin bildungsfernen Kinder, das mit jedem Monat außerhalb des Regelbetriebs größer wird: „Schüler verlernen das Lernen, Grundschüler der Eingangsklassen lernen nicht Schreiben, Lesen und Rechnen.“ Hier öffnet sich eine weitere Schere, die die Schule bislang mühsam zusammengehalten hat. Was passiert wohl, wenn die Kinder der nicht engagierten Eltern wieder auf die Kinder der engagierten Eltern treffen? Braucht es dann Vorbereitungsklassen, um diejenigen auf Stand zu bringen, die ins Hintertreffen geraten sind?

Etwas optimistischer sieht es im Veranstaltungsbereich aus: Die Frankfurter Buchmesse, die nun doch im Oktober stattfindet, macht den Anfang bei den überregional bekannten Großveranstaltungen, im Gegensatz zum Fußball nicht komplett ohne Publikum. Öffnen die Messen, kehren die Bands auf die Festivalbühnen zurück, pilgern Besucherschlangen wieder von den S- Bahnhöfen zu den Messe- und Veranstaltungshallen? Schwer zu sagen, was richtig ist. Fakt ist nur: Großveranstaltungen brauchen, anders als Kleinkunstevents, Monate Vorlauf, und irgendwann müssen die Planungen begonnen, die Gäste eingeladen und die Veranstaltungsformate festgelegt werden. Klar ist aber auch: Die Buchmesse wird eine andere werden, und ein Trend, der sich schon eine Zeitlang zeigt, wird sich verstärken: der Trend zu flankierenden dezentralen Veranstaltungen in kleinerem Rahmen, wie kleine Lesungen mit Abstand in den Cafés der Stadt, dazu digitale Angebote ohne Präsenzpflicht. Das muss nicht das schlechteste sein, zumal man sich auf der vergangenen Buchmesse 2019 bei rund 300.000 Besuchern einen Mindestabstand von anderthalb Metern durchaus gewünscht hätte.