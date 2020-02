F.A.Z.-Newsletter : Schleichendes Gift und der Kampf gegen Konsumwut

Eine Woche nach der Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten von Thüringen haben sich die Wogen haben nicht etwa geglättet, sie haben sich aufgeschaukelt – und die CDU mitgerissen. Die Suche nach Kurs und Kanzlerkandidat wird die Partei auch heute beschäftigen. Während Annegret Kramp-Karrenbauer darauf beharrt, man müsse sich in der Frage Zeit lassen, wächst der Widerstand in den eigenen Reihen gegen eine lange Hängepartie. Und auch die Schwesterpartei will eine schnelle Klärung. Im F.A.Z.-Interview fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nicht nur eine schnelle Entscheidung, sondern auch eine „grundlegende Neuausrichtung“.

Doch eine kurzfristige Nachfolgeregelung birgt die abermalige Gefahr, dass sich der oder die Berufene im Schatten der Kanzlerin verschleißt, wie F.A.Z.-Herausgeber Berthold Kohler schreibt. Zugleich wäre aber „in dieser Krise faktische Führungslosigkeit Gift für die Partei“. Wie schädlich ein quälendes Schaulaufen von potentiellen Kandidaten sein kann, „lässt sich beim selbstverzwergten Juniorpartner SPD besichtigen“, wie mein Kollege Thomas Holl im F.A.Z.-Podcast und in seinem Kommentar erläutert. Er warnt: „Von der SPD lernen heißt Verlieren lernen.“ Was also tun? Die CDU steckt in einer Zwickmühle, für deren Lösung nur wenig Zeit bleibt.

Den Kampf ums Kanzleramt hat Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Nun muss sie um ihr verbliebenes Amt als Verteidigungsministerin kämpfen. Es wird nicht leicht sein, die vom Wehrbeauftragten als „dysfunktional“ beschriebene Truppe endlich so auf Vordermann zu bringen, dass sie ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen kann. Eine davon steht heute im Mittelpunkt: In Brüssel diskutiert die Ministerin mit ihren Kollegen beim Nato-Verteidigungsministertreffen über die Ausbildungsmission im Irak, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist. Konkret geht es um die Frage, ob die Nato die Ausbildung und Beratung im Irak vollständig übernehmen und die verschiedenen parallel existierenden nationalen Missionen unter ihrem Schirm bündeln soll. Das Modell, für das Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei den Bündnispartnern wirbt, wird in Berlin vor allem von der SPD und den Grünen kritisch beäugt. Wo die Knackpunkte liegen, haben meine Kollegen Peter Carstens und Thomas Gutschker analysiert.

Wohingegen sich nicht nur „Fridays for Future“-Aktivisten hierzulande Gedanken darüber machen, wie sie etwas zum Umweltschutz beitragen können, sind die Deutschen zugleich Europameister beim Zurückschicken von Waren. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie schickten die Deutschen im vergangenen Jahr 500 Millionen online bestellte Einzelprodukte in rund 300 Millionen Paketen zurück. Nicht nur unnötiger CO2-Ausstoß durch die Anlieferung ist die Folge, viele retournierte Waren werden von Versandhändlern aus Gründen der Wirtschaftlichkeit zerstört. Dem will die Bundesregierung einen Riegel vorschieben. Sie will heute Pläne von Bundesumweltministerin Svenja Schulze verabschieden, die Händler künftig verpflichten soll, Waren benutzbar zu halten. Auch müssen sie dann transparent machen, ob und wie viel sie vernichten. Bis die Gesetzesänderung in Form gegossen ist, wird es noch etwas dauern: An den Details der Verordnung wird im Nachgang gefeilt. Falls Sie selbst dazu neigen, Dinge im Internet zu bestellen, die sich nachher als Fehlkauf entpuppen, hier noch eine unterhaltsame Leseempfehlung mit abschreckender Wirkung: In der Kolumne „Der Moment“ beschreibt meine Kollegin Anna-Lena Ripperger, wie mit den bestellten Paketen die Hölle bei ihr Zuhause einzog und sie dem Online-Shopping von Kleidung für immer abschwor.

Und sonst? Legt Papst Franziskus sein lange erwartetes Lehrschreiben zur Amazonas-Bischofssynode vor, bei der es auch um Streitthemen wie Zölibat und Frauen in der Kirche ging, berät der Bundestag über die Vorbeugemaßnahmen gegen das Coronavirus in Deutschland, stehen am Oberverwaltungsgericht in Münster in Sachen Dieselfahrverbote gleich mit sechs Städten Vergleichsgespräche an.

Die Nacht in Kürze:

In New Hampshire gewinnt Bernie Sanders die Vorwahl der Demokratischen Partei. Der Senator landete knapp vor dem vier Jahrzehnte jüngeren Pete Buttigieg.

Der Bürgerkrieg dauert neun Jahre, doch nie waren in Syrien so viele Menschen auf der Flucht. Assads Vormarsch auf Idlib treibt Hunderttausende Richtung Türkei.

Google wehrt sich gegen Kartellstrafen der EU. Heute beginnen Anhörungen in Brüssel. Es geht um Milliarden, und um die künftige Regulierung von Internetriesen.