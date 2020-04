F.A.Z.-Newsletter : Respekt, ja – Geld, nein

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Falls Sie kleine Kinder haben, haben Sie in den vergangen Tagen wahrscheinlich über kaum ein Thema so viel diskutiert, wie über die auch weiterhin geschlossenen Kitas. Dass Schulen wieder öffnen, die Kleinsten aber weiter im Homeoffice bespaßt werden müssen, ist derzeit das Aufregerthema. Die Politik rechtfertigt ihr Vorgehen damit, dass die Kleinkinder nun mal keine Gesichtsmasken tragen können und sich beim Spielen zwangsläufig zu nah kämen. Aber wäre das überhaupt gefährlich? Eckhard Nagel (Universität Bayreuth) und Angelika Eggert (Charité Berlin) sagen: nein. Was man über die Rolle von Kindern in der Seuche wisse, spreche dafür, die professionelle Betreuung schnell fortzusetzen. Die Kita-Schließung sei medizinisch unbegründet, schreiben die beiden Fachleute in einem Gastbeitrag, der manchen Entscheidungsträger zum Grübeln bringen dürfte.

Und sonst: Tagt in Berlin das Kabinett der Bundesregierung, konferieren die EU-Außenminister per Videoschalte und sprechen über die Lage in Libyen, begeht Russland den 150. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Uljanow (Lenin).

Die Nacht in Kürze:

In Amerika hat Präsident Donald Trump bei seiner täglichen Pressekonferenz zum Coronavirus ein weiteres Konjunkturpaket angekündigt. Mehr Details gab es auch zu dem auf Twitter verkündeten Einwanderungsstopp: Die Maßnahme soll zunächst für 60 Tage gelten.

Netflix hat seine Quartalszahlen vorgelegt: Der Streaming-Anbieter konnte dank der Corona-Krise 15,8 Millionen neue Bezahlabos abschließen.