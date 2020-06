F.A.Z.-Newsletter : Respekt!

In Stuttgart zeigte sich der mangelnde Respekt vor der Polizei am Wochenende auf erschreckende Weise. Und auch Müttern könnte ein wenig mehr Respekt zuteil werden. Was sonst wichtig wird, steht im Newsletter für Deutschland.

Man hat sich ja leider an Vieles gewöhnt, was auf deutschen Straßen vor sich geht: Demonstrationen und Krawalle von rechts wie links oder Proteste gegen Corona-Beschränkungen bestimmen immer wieder die Nachrichten. Was da aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Stuttgart vor sich gegangen ist, rüttelt noch einmal anders auf, vor allem, weil es so schwierig zu erklären ist: Ein junger Mann wird von der Polizei wegen eines Drogendelikts kontrolliert – kurz darauf brechen alle Dämme. Junge Menschen, die eigentlich zum Feiern unterwegs waren, rasten aus, greifen Polizisten an, 19 Beamte werden verletzt. In dutzenden Geschäften gehen Scheiben zu Bruch, in neun Läden gab es Plünderungen, berichtet unser Stuttgarter Korrespondent Rüdiger Soldt, der sich am Morgen danach in der Innenstadt ein Bild gemacht hat. Eine echte Erklärung für die Gewalt können weder der Polizeipräsident noch der Stuttgarter Oberbürgermeister liefern. Der Respekt gegenüber der Polizei habe schon länger nachgelassen, heißt es. Eine Tendenz, die leider nicht nur in Stuttgart zu beobachten ist.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. F.A.Z.

Respekt gilt es dieser Tage auch den Müttern zu zollen, die in vielen Familien die Hauptlast der Corona-Krise tragen, wie zahlreiche Befragungen und Studien zeigen. Aber wie steht es eigentlich um finanzielle Situation von Müttern hierzulande. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die heute Vormittag veröffentlicht wird, zeigt ein ernüchterndes Ergebnis: Kinder zu bekommen ist für Frauen trotz verbesserter Betreuungsangebote noch immer mit enormen Einkommenseinbußen verbunden. Während kinderlose Frauen den Einkommensrückstand zu Männern mit der Zeit verkleinert haben, klafft die Lücke zwischen Müttern und kinderlosen Frauen immer größer. Das sogenannte Lebenserwerbseinkommen gehe im Vergleich zu kinderlosen Frauen im Schnitt „um rund 40 Prozent“ zurück, wenn sich eine Frau für ein Kind entscheide, bekommt eine Frau drei oder mehr Kinder, seien es sogar fast 70 Prozent, heißt es in der Studie. Männer haben übrigens im Schnitt keine Einbußen, wenn sie Kinder bekommen – sie verdienen dann sogar bis zu 20 Prozent mehr.

Ziemlich respektlos ist, was dem tschechischen Schriftsteller Milan Kundera vor wenigen Tagen widerfahren ist: Jemand verbreitet auf Twitter die Meldung, der 91 Jahre alte Kundera, der seit 1975 zurückgezogen in Frankreich lebt, sei gestorben. Als sich herausstellte, dass das nicht stimmt, hatte eine große Zeitung bereits über den Tod des Autors („Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“) berichtet. In dieser Woche dürfte die Aufmerksamkeit für Kundera noch größer werden: Es erscheint eine Biografie über Kundera, in dem ihm vorgeworfen wird, sich bis in die siebziger Jahre mit dem kommunistischen Regime arrangiert zu haben und auch am Verrat eines westlichen Spitzels beteiligt gewesen zu sein. Welche süffigen Details sonst noch ans Licht gezerrt werden, können Sie heute bei uns im Feuilleton nachlesen.