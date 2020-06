F.A.Z.-Newsletter : Putins amerikanischer Freund

Dass Donald Trump den Westen und sein Verteidigungsbündnis schwächt, ihm gar mutwillig schwersten Schaden zufügt, ist jetzt quasi amtlich. Die Bestätigung des amerikanischen Präsidenten, dass er als eine Art Sonderbestrafung für die säumige und undankbare Zahlerin Angela Merkel 9500 Soldaten aus Deutschland abziehen werde, freut besonders seinen treuen Fan und Wahlhelfer in Moskau. Wie sehr Trump dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Karten spielt und Amerika selbst schadet, kommentiert F.A.Z.-Herausgeber Berthold Kohler. Trumps Bündnis- und Sicherheitspolitik, „so man von einer solchen sprechen will, wird nicht von strategischen Überlegungen geleitet, sondern von seinem Geltungsbedürfnis.“

Warum Deutschland trotz der rüden Attacken aus dem Weißen Haus weiter auf die Diplomatie der leisen Töne und Gespräche mit den immer noch existenten Transatlantikern setzt, beschreibt mein Washingtoner Kollege Majid Sattar in seinem Porträt der deutschen Botschafterin Emily Haber. Und über den von Trump angerichteten transatlantischen Scherbenhaufen beugen sich an diesem Mittwoch und Donnerstag auch die Nato-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen in Brüssel. Aber womöglich ist das Ganze ja auch ein großer Bluff und nichts als ein Wahlkampfmanöver Trumps für seine Anhänger, mutmaßen nicht wenige in der Nato, wie mein Brüsseler Kollege Thomas Gutschker schreibt.

Einmal nicht nur um die Corona-Krise und die Folgen geht es diesmal beim Treffen der 14 Ministerpräsidenten und zwei Ministerpräsidentinnen mit der Kanzlerin in Berlin. Fast wie vor dem Ausbruch der Seuche geht es auch um alte politische Dauerbrenner wie Energiewende, die künftigen Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit und der Zusammenarbeit mit China. Dass der politische Normalbetrieb jenseits der Corona-Thematik wieder in Gang kommt, zeigt auch die Lobbyisten-Affäre um den CDU-Jungstar Philipp Amthor, der gestern Abend seinen Rückzug aus dem Amri-Untersuchungsausschuss erklärte, und seinen Ausflug in die glamouröse amerikanische Business-Welt. Zwar regt sich auch im eigenen Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Kritik am Gebaren des Bundestagsabgeordneten und seiner intransparenten Vergütung mit Anteiloptionen. Aber schon vor der Landesvorstandssitzung an diesem Freitag nehmen ihn seine Unterstützer in der CDU vorsorglich in Schutz, berichten Matthias Wyssuwa und Johannes Leithäuser.

Und sonst? Treffen sich die Innenminister von Bund und Ländern in Erfurt. Debattiert das Europäische Parlament über das Verhältnis zu Großbritannien. Nimmt die mit 101 Jahren wohl älteste Stadtratsabgeordnete Deutschlands in ihrem rheinhessischen Heimatort Kirchheimbolanden Abschied von der Kommunalpolitik. Und noch ein Hinweis auf unseren „Podcast für Deutschland“, der sich in der aktuellen Ausgabe mit der neuen Corona-App beschäftigt: Die Gesundheitsminister bleiben skeptisch.

Die Nacht in Kürze:

Nordkorea will Militärübungen an der Grenze zu Südkorea wieder aufnehmen und Soldaten in die früher gemeinsam genutzten Industrie- und Tourismusgebiete verlegen. Zuvor hatte der Norden ein innerkoreanisches Verbindungsbüro sprengen lassen.

Die amerikanische Regierung versucht, die Veröffentlichung eines Buchs des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton juristisch zu verhindern. Das Buch enthalte eine Menge als geheim eingestufte Informationen, heißt es.

Die WHO meldet einen „Durchbruch“ bei Studienergebnissen zu Covid-19-Medikamenten. Ein Entzündungshemmer scheint Leben zu retten.

