F.A.Z.-Newsletter : Prozessauftakt im Mordfall Lübcke

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Ein erfreulicheres Thema, zumindest für die Fans des deutschen Rekordmeisters: Bei den Münchnern könnten am Abend die Sektkorken knallen. Der FC Bayern kann die Meisterschaft gegen Werder Bremen vorzeitig klarmachen. Das wäre dann die achte Bundesliga-Meisterschaft in Folge, zuletzt hatte es Borussia Dortmund in der Saison 2011/2012 geschafft, den Titel zu holen – wird schon wieder! Ansonsten treffen am Dienstagabend noch Mönchengladbach und Wolfsburg, Union Berlin und Paderborn, Freiburg und Hertha BSC aufeinander. Verfolgen Sie die Spiele bei FAZ.NET wie gewohnt im Liveticker.

Zum Schluss habe ich noch zwei Hinweise für Sie: Zunächst lege ich Ihnen die neueste Ausgabe unseres „Podcasts für Deutschland“ ans Herz, die die leidige Urlaubsfrage in Corona-Zeiten aufgreift: „Grenzenlose Reisefreude: Urlaub auf eigene Gefahr?“

Mehr zum Thema 1/

Und Ihre Meinung ist gefragt: Die Newsletter der F.A.Z. informieren Sie über die wichtigsten und interessantesten Themen des Tages – als Abonnent dieses Newsletters hier kennen Sie das. Um unsere Angebote zu verbessern, möchten wir Sie bitten, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen, die nur wenige Minuten dauert. Hier starten Sie die Umfrage!

Und sonst? Verhandelt der BGH zwei Klagen gegen Google zum „Recht auf Vergessenwerden“ im Internet. Besucht Außenminister Heiko Maas Polen. Beginnt der Prozess gegen die in der Türkei festgehaltene Kölnerin Gönül Örs. Ihr wird u.a. Terrorpropaganda für die verbotene PKK vorgeworfen.

Die Nacht in Kürze:

Nach mehrwöchigen Protesten gegen Polizeigewalt ist in Amerika nun einiges im Gange: Präsident Donald Trump hat eine Reform der Polizei angekündigt. In New York lässt der Polizeichef eine Einheit von Zivilpolizisten auflösen.

Überdies hat Trump seinen früheren nationalen Sicherheitsberater John Bolton vor einem „strafrechtlichen Problem“ gewarnt, sollte er ein geplantes Buch über seine Zeit im Weißen Haus veröffentlichen.

Gerüchte hat es schon länger gegeben, jetzt hat Präsident Trump bestätigt: Die Zahl der amerikanischen Soldaten in Deutschland soll auf 25.000 reduziert werden.